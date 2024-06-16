Последние несколько дней ознаменовались рядом тяжелых поражений дисфункциональной путинской дипломатии. Еще никогда в истории МИД России старт очередной каденции руководителя внешнеполитического ведомства не выглядел столь провальным и убогим. Невозможность отмыться от образа страны-изгоя, бесконечные попытки кровью продавливать свою ущербную линию на международной арене, втягивание России в альянсы с террористами, вроде Талибан, провоцирование новых конфликтов в разных частях мира – так выглядит инструментарий Лаврова, который приходится по душе питерскому чекисту.

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Ни о каком величии РФ речь вести не имеет смысла, главным образом из-за отсутствия стратегического мышления ее узурпаторов в Кремле. Провалы в международной игре стали фирменным стилем правящей российской клики, и наметившаяся тенденция далее будет только укрепляться.

Хищническое поведение и агрессивный интервенционализм на постсоветском пространстве привели к обрушению ОДКБ – ключевого военного блока под эгидой РФ. Указанная организация изначально создавалась в качестве инструмента решения имперских задач Москвы. Но теперь этому настает конец в связи с решением Армении выйти из числа членов ОДКБ. Армянский премьер Пашинян заявил о подготовке правительственного решения на этот счет, подчеркнув "мы не вернемся, другого пути у нас нет".

Происходит действительно исторический провал путинской стратегии, ведь РФ теряет Южный Кавказ. Ранее из-за расчленения Грузии под эгидой РФ рухнули отношения Москвы и Тбилиси. Заигрывания с Баку довольно ситуативный эпизод, ведь нельзя полагаться на надежность опоры на тюркский блок, во главе с Турцией, имеющей свои амбициозные планы на Северном Кавказе и в Центральной Азии. А вот православная Армения была столпом российского влияния, который теперь утрачен по причине бесконечных путинских интриг, предательства и попыток свергнуть правительство Пашиняна. В итоге, после выхода Еревана из ОДКБ организация полностью превращается в несостоявшийся проект, ведь с нее невозможно будет смыть пятно российского империализма.

Самым бесспорным примером выстраивания империи любой ценой является широкомасштабное вторжение в Украину, которое, вместо триумфа все больше обретает для Путина черты черной дыры, которая разорвет его режим. На фоне проведения Глобального Саммита мира в Швейцарии в Кремле просто началась паническая чесотка. Изначально Лавров рекомендовал своему шефу не воспринимать данную инициативу в серьез, однако реакция на данное событие в котором принимают участие 92 государства говорит об ином.

С одной стороны для травли Украины было решено пустить в ход Медведева. Видимо, переживая похмелье после дня России, он заявил, что санитарную зону необходимо расширить до границы с Польшей, при этом вся Украина должна быть включена в состав РФ. Такой гнилой базар отпугивает даже Лукашенко, при этом Медведев совсем не дотягивает до масштабов мертвого устрашителя Жириновского.

Видимо медведевский наброс был нужен, как фон для демонстрации конструктивности Путина, который резко всполошился и вывалил свой пакет "мирных инициатив", которые по сути являются набором завышенных хотелок, адресованных коллективному Западу, нереалистичных предложений к капитуляции украинской стороны. Однако проявилась сама готовность Кремля вступить в переговоры, и здесь есть намек на потерю поддержки среди россиян путинских планов бесконечной войны. Российского диктатора волнует только его шкура, и он подает сигналы готовности начать обсуждение деталей завершения его непопулярной войны.

Как показывают первые итоги швейцарского саммита Путин взволнован провалом его курса на перетягивание глобального Юга. Китайцы, жаждущие ослабления РФ, реализуют свои хитрые дипломатические комбинации. Попахивает пекинской подставой для Москвы. В итоге, Путин похоже готовит провального Лаврова для озвучивания неких непопулярных для сторонников войны тезисов. Видимо для этого он и оставил его в обойме, чтобы в нужный момент повесть на него большую часть собак за провальный внешнеполитический курс.