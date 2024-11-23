"Доцент Воробей", представляющий одну из кремлёвских башен, а именно ту из них, которая наименее враждебна к Украине, а также его друг-генерал своим неизменным раздельным дуэтом рассказали следующую версию плана Трампа (или Трамплана) относительно окончания войны в Украине, с которым в мордоре якобы уже даже почти согласились.

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Согласно плану россия оставляет себе Крым, Луганскую область в её административных пределах, а Донецкую — лишь в пределах по состоянию на 23.02.2022, то есть возвращает всё, что захватила в этой области за время полномасштабной агрессии;

россия также оставляет себе определённую часть Запорожской и Херсонской областей, но отдаёт сухопутный коридор до Крыма в обмен на международные гарантии свободного перемещения российских грузов;

Украина отказывается от членства в НАТО под международные гарантии её безопасности, под которыми понимаются гарантии, предоставляемые США, КНР и ЕС (получается, без Великобритании) — вместе.

Об ограничении армии и русском языке не говорилось, и россия, повторяю, вроде бы готова на всё это согласиться, а реакция Украины пока что неизвестна.