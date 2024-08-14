'Держдуму можно отдать': россияне бурно отреагировали на меры безопасности в Москве 'из-за украинских ДРГ'

Во вторник, 13 августа, российские СМИ сообщили, что на фоне украинской операции в Курской области в Москве ужесточили меры безопасности. В российской столице опасаются проникновения ДРГ из Украины.

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Россияне бурно отреагировали в сети на подобную новость. Они иронично отнеслись к анонсированным мерам безопасности, критикуют власть и даже выражают надежду, что украинцы все-таки дойдут до Москвы.

В своих сообщениях россияне высмеивают трусость их "бункерного" правителя, иронически отмечая, что он с испуга наверняка уже покидает столицу.

"Захлопали двери бункеров";

"Че там бизнес-джеты, вылетают уже?", – пишут россияне.

Они также отмечают, что украинские военные достаточно быстро продвигаются по территории РФ. Россияне вспомнили поход Пригожина на Москву и выражают надежду, что, возможно, украинцы таки дойдут до их столицы.

"Ничего себе быстро они идут. Может и доберутся. ";

"Ну, у одного повара почти получилось", – комментируют они.

При этом россияне не хотят воевать за Москву, готовы "отдать Госдуму" и иронизируют, что может и Москву пора сдавать.

"Я за Москву воевать не пойду. Как-нибудь сами. Чурками отобьётесь...";

"А может сдавать пора?";

"Ну, пожалуй, Госдуму можно и отдать - она всё равно старая и ненужная", – иронизируют россияне.

Они в основном высмеивают меры безопасности, якобы организованные властью. Однако есть и те, кто задумывается о возможности внутренних конфликтов их власть имущих.

"Это что же такое получается товарищи, битва диверсионных групп что-ли?";

"Что-то мне подсказывает что речь о возможных внутренних терках. Внутри сейчас наверняка ищут виноватых, а "виноватые" не очень хотят ими быть", –пишут жители "запоребрика".

Как сообщал OBOZ.UA, в российской столице ужесточили меры безопасности – там ждут диверсантов из Украины. Усилили охрану территории в центре Москвы и вокруг Кремля.

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