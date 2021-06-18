Депутат партии Путина выложил на снегу надпись из 200 убитых птиц. Фото

Депутат Магаданской городской думы от "Единой России" Александр Крамаренко опубликовал в сети фото на фоне около 200 убитых птиц. Теперь его подозревают в незаконной охоте на Чукотке.

Политику из партии президента России Владимира Путина теперь может грозить до пяти лет лишения свободы, сообщает "Новая газета" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Отмечается, что впервые снимок появился на Instagram-странице "Охота в Сибири" еще 19 мая. На нем мужчина с ружьем позирует на фоне убитых уток. Из тушек птиц на снегу выложена надпись "Чукотка 2021". Фото быстро распространилось по другим социальным сетям.

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