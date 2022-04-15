Депутат Госдумы России открыто призвал бомбить Киев и заявил, что 'там не с кем разговаривать'. Видео

Депутат Госдумы Российской Федерации Сергей Миронов призвал бомбить Киев. Также он заявил о необходимости убить президента Украины Владимира Зеленского.

По мнению рашиста, в Киеве "не с кем разговаривать. Фрагмент интервью с угрозами появился в сети.

Кремлевский пропагандист Антон Красовский, ранее обещавший "сжечь Конституцию Украины на Крещатике" и называвший украинцев "отребьем", в разговоре с рашистом из Госдумы РФ Сергеем Мироновым обсуждали необходимость бомбардировок Киева.

В частности, по мнению рашистов, следует разбомбить "те места, где действительно находятся центры принятия решений – Зеленский, генералитет, Минобороны"

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Рашисты также обсуждают необходимость убийства президента Украины. Когда Красовский интересуется, с кем же вести переговоры Кремлю в случае гибели Зеленского, Миронов заявил: "Туда ему и дорога. Разговаривать там не с кем".

Напомним, ранее с угрозами нанести ракетные удары по "центрам принятия решений" в Киеве в ответ на уничтожение крейсера "Москва" и "ударов ВСУ по объектам в России", заявило МО РФ. В Киеве на угрозы отреагировали, что на любой удар по столице Украина найдет чем ответить.

Ранее также сообщалось, что Путин может применить в Украине тактическое ядерное оружие. Об этом предупреждают в ЦРУ. Также западные разведки констатируют, что угроза ракетных ударов по Киеву остается высокой.