Денег нет: в России родственников погибших в Украине оккупантов оставили без выплат

В России родственникам погибших в Украине оккупантов массово отказывают в выплате обещанных компенсаций. Большинство тел своих солдат Россия не забирает, заниматься этим командование предлагает их семьям.

Если же у родственников нет огромных сумм для транспортировки тела - ни о какой компенсации и речи не идет. Об этом со ссылкой на свои источники в украинских спецслужбах сообщает 24 канал.

По данным украинских спецслужб за последнюю неделю боев в Херсонской области и Запорожье, а также на Донбассе на подконтрольную России территорию вывезли тела лишь нескольких сотен погибших оккупантов. При том что реальное количество оккупантов на этом направлении достигает нескольких тысяч человек.

Видео дня

Все чаще российские командиры, сообщая родственникам о гибели того или иного солдата, предлагает им самим заняться транспортировкой тела из Украины и организацией похорон. Дескать, ни денег, ни времени на то, чтобы перевозить трупы за тысячи километров, у "второй армии мира" нет. Ведь стоимость подобной "логистики" стоит несколько сотен тысяч рублей.

Если же денег на такое дорогое "удовольствие" не находится и у семей погибших оккупантов и они предлагают похоронить солдата в ОРДЛО или в оккупированном Крыму, ни на какие компенсации они претендовать не могут. А именно вопрос о том, как получить обещанные миллионы рублей, по данным украинской разведки, интересует россиян больше всего.

"Как утверждают в украинских спецслужбах, только после похорон "героически погибших во время спецоперации" родители умерших россиян получают дальнейшие инструкции по получению 6 миллионов рублей в качестве компенсации за сына", - сообщает издание.

Учитывая, что общее количество потерь российской армии уже достигло 20 тысяч погибшими, де-факто выплаты остановили даже для тех семей, которые получили не только "похоронку", но и цинковый гроб с останками оккупанта. По новым правилам, сейчас по каждому случаю ликвидации российского захватчика часть, в которой он служил, должна провести расследование, найти не менее двух свидетелей его гибели из числа военнослужащих части, каждый из которых лично убедился, что погибший не имел признаков жизни. Насколько вероятно, что в условиях боя оккупанты будут щупать пульс каждому погибшему и подносить зеркальце к его ноздрям - вопрос риторический. Тем более, что в войска новые требования пока никто особо не доводил.

"Без свидетелей гибели военного именно при выполнении задания в России никому ни копейки не будут выплачивать. При этом иногда командиры отправляют очевидцев смерти того или иного военного, чье тело увезли домой, на опасную задачу. У Кремля банально нет средств на возмещение семьям военных", - считают в украинских спецслужбах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что перехваченные разведкой разговоры оккупантов подтвердили, что РФ планирует уничтожение украинских городов. Командование оккупационной армии получило из Кремля и передало в подразделения приказ ровнять украинские населенные пункты с землей, если до 9 мая президента РФ не порадуют хоть какими-то "победами".

Сейчас Россия нацелилась на захват Донбасса, британская разведка предупреждает об опасности для Краматорска и Константиновки.

Напомним, к утру 14 апреля Россия в войне против Украины потеряла почти 20 тыс. человек.