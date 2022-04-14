'Путин сказал все с землей ровнять': перехваченные разведкой разговоры оккупантов подтвердили, что РФ планирует уничтожение украинских городов. Видео

Россия планирует уничтожение украинских городов, сравнивая их с землей бомбардировками и ракетными ударами. Об этом свидетельствуют данные из перехваченных украинской разведкой телефонных разговоров оккупантов.

Российские солдаты, разговаривая по телефону со своими родными и знакомыми, раскрывают планы командования РФ в войне в Украине. Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало аудиозапись очередного перехвата такого разговора.

Как следует из записи, мобилизованный военнослужащий путинской армии, Олег Карасев, рассказал своей жене о том, какие указания получают оккупанты относительно дальнейших действий на Донбассе.

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"Путин сказал, если до 10 мая ни*уя не сделаем, то все с землей равнять. Это глобальные меры", – говорит захватчик.

Он также назвал города, которых первыми постигнет такая судьба. Россиянин рассказал жене, что есть распоряжение Рубежное еще пытаться "освободить", а Лисичанск и Северодонецк с землей сравнять.

Он также посетовал, что контрактники не могут продвинуться вперед на Донбассе, поскольку получают достойный отпор украинских войск.

"Каждый день из танков пи*дуем и со всей *уйни, а им по*уй, наших стреляют каждый день, ничего пока сделать не можем", – пожаловался оккупант.

В ГУР отметили, что эта запись подтверждает – Россия целенаправленно перешла к террористической тактике уничтожения украинских городов и преступлениям против мирного населения. Все происходит по прямому указанию высшего военно-политического руководства страны, в частности Путина.

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