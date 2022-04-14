Путин сохраняет интерес к Донбассу, Россия решила вернуться к традиционной военной доктрине – разведка Британии

Россия концентрирует силы на украинском Донбассе и готовится к наступлению. Особенно жестоко оккупанты могут начать бить по Краматорску и Константиновке Донецкой области.

На пути российской оккупационной армии до сих пор стоят мужественные защитники Мариуполя, которые срывают планы Кремля. Об этом 14 апреля заявили в британском Министерстве обороны.

Там констатировали, что заявления, сделанные президентом РФ Владимиром Путиным 12 апреля в ходе встречи с самоназванным правителем Беларуси Александром Лукашенко на Дальнем Востоке РФ свидетельствуют, что от планов захватить полностью Донецкую и Луганскую области Украины Москва не отказалась.Там путинские войска сейчас наносят удары по украинским войскам и готовятся к началу наступательной операции.

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Британская разведка прогнозирует, что Кремль может попытаться уничтожить Краматорск и Константиновку.

"На протяжении всего конфликта городские центры неоднократно сталкивались с неизбирательными нападениями со стороны России. Города Краматорск и Константиновка, вероятно, станут мишенью для российских властей аналогичного уровня насилия", - заявили в МО Британии.

По мнению британских силовиков, Россия сейчас возвращается к традиционной своей военной доктрине: стягивает силы для наступления и одновременно - наносит массированные ракетно-артиллерийские удары как по позициям украинских военных, так и по населенным пунктам.

При этом успех готовящегося наступления РФ на Донбассе в Британии считают вовсе не таким уж однозначным.

"Для этого потребуются значительные уровни сил. Продолжающаяся оборона Мариуполя со стороны Украины в настоящее время сковывает значительное количество российских войск и техники", - подчеркнули в британском оборонном ведомстве.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия в войне против Украины потеряла почти 20 тыс. человек, уничтожены 160 самолетов. Также известно о более 500 танках РФ, уничтоженных украинскими военными с начала российского вторжения в Украину. Немалую часть техники оккупантов воины захватывают в качестве трофеев.