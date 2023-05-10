Дело не только в потерях: разведка Британии объяснила, почему на параде в Москве было мало бронетехники

Парад в Москве по случаю 9 мая подчеркнул проблемы с техникой и стратегической связью, с которыми столкнулась Россия за 15 месяцев полномасштабной войны против Украины. Из 8 тысяч участников парада большинство были представителями вспомогательных военизированных сил и курсанты военных учебных заведений, а единственным проехавшим по Красной площади танком стал древний Т-34.

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Впрочем, отсутствие бронетехники на параде объясняется не только значительными потерями в Украине, но и желанием Кремля избежать обвинений в привлечении для парада техники, которая критически нужна на фронте. Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании.

"9 мая 2023 года подготовка к ежегодному параду победы в России на Красной площади подчеркнула проблемы с техникой и стратегической связью, с которыми армия сталкивается через 15 месяцев войны в Украине", – отметили в британском оборонном ведомстве.

По официальным заявлениям РФ, в параде приняли участие более 8 тысяч военнослужащих. Однако большинство из них – это представители вспомогательных военизированных сил и курсанты военных учебных заведений. Единственными представителями личного состава развернутых формирований регулярных войск являлись контингенты железнодорожных войск и военной полиции.

Скромно была представлена на параде и военная техника. В частности, по центру Москвы проехал только один танк. Впрочем, это не значит, что танки у РФ закончились.

"Единственным танком на параде был старинный Т-34 из парадной части. Несмотря на большие потери в Украине, Россия могла поставить больше бронетехники. Власть, вероятно, воздержалась от этого, поскольку хочет избежать внутренней критики приоритетности парадов над боевыми операциями", – пояснили в МО Британии.

Напомним, накануне сообщалось, что Россия опозорилась парадом на 9 мая в Москве, у россиян по этому поводу началась истерика. Парад стал самым коротким за последние 20 лет, в нем была задействована всего 51 единица техники, что в 4 раза меньше, чем в 2021 году, до начала полномасштабного вторжения России в Украину.

В частности, шквал насмешек вызвал раритетный Т-34, ставший единственным танком, задействованным в параде.

Впоследствии выяснилось, что его привезли из Лаоса. В свое время это государство получило древние советские танки от РФ.