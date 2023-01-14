''Дедушки были из Украины'': всплыли неожиданные факты из биографии Пригожина

Основатель российской частной компании "Вагнер" Евгений Пригожин, о криминальном прошлом и настоящем которого известно в РФ и мире, вырос в довольно приличной семье. Его дедушки были родом из Украины, на войну против которой этот соратник российского диктатора Владимира Путина отправляет своих наемников.

Видео дня

На такие факты в биографии лидера "вагнеровцев" указала журналистка и ведущая "1+1" Наталья Мосейчук в беседе с российским оппозиционером Игорем Яковенко. Это произошло в эфире программы "Право на владу" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я вспомнила о том, что Пригожин тоже в общем-то какую-то часть времени провел в Украине. Между прочим двое дедушек, родной и двоюродный, у него тоже были из Украины, из Желтых Вод (город в Днепропетровской области. – Ред.)," – рассказала Мосейчук.

Она отметила, что глубоко "копнула" биографию основателя группы "Вагнера", и ей удалось узнать, чем занимались его родственники, в частности дедушки.

"Они были орденоносными мужчинами, потому что вроде бы двое прошли фронт. Родной так точно – он был и комиссаром на фронте, и награжден... А второй дед Пригожина занимался разработкой на открытых урановых рудниках и руководил одним из них", – добавила журналист.

Мосейчук призналась, что была сильно удивлена, поняв, что Пригожин рос в приличной семье. Родители пытались дать ему хорошее будущее, но он стал на путь уголовника и оккупанта.

"Я, например, узнала о том, что мама у него преподавала на кафедре, а он якобы поступал на фармацевтический факультет медицинского университета или института. Вроде бы и проучился там, кажется, один год. А потом загремел уже по статье за разбой на три с половиной года. Затем еще более 10 лет ему дали, он вышел чуть раньше – отсидел девять", – рассказала журналистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, в RLI составили психологический портрет Пригожина. Специалисты отметили, что лидер "вагнеровцев" входит в круг политиков РФ с претензией на власть и намерен зарегистрировать радикальную политическую партию.

По данным ISW, в России разгорелся с новой силой конфликт между ЧВК "Вагнер" и минобороны. Отмечается, что Пригожин пытается устроить "торг".

Только проверенная информация нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!