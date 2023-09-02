"Историю пишут победители, в России историю пишут победители 90-х", – так метко прокомментировали жители Ростовщины новости о том, что на россии снова переписывают историю в угоду путину и Кремлю.

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Далее текст на языке оригинала.

Справа в тому, що 1 вересня 2023 року на росії 10-11 класи навчатимуть за новими підручниками історії, яку знову переписали в цьому році, щоб внести правки та осучаснення.

У нових підручниках "історії" розповідається про "історію" "Великої Вітчизняної війни", "возз’єднання" Криму та Севастополя з росією, зазначені причини та цілі "сво", описуються подвиги нових "героїв" росії.

Усе переписано по-новому. Батьки дітей, що вже отримали нові підручники, у шоці від "історії", навіть ярі путіністи здивовані та розлючені, бо ж історія це святе, її можна вивчати, робити аналіз помилок, але не переписувати в угоду дню сучасному чи сучасним реаліям, викривляючи історичне минуле.

Особливо вразили мешканців росії повністю переписані розділи з 1970-х до 2000-х років, в яких розповідається про постійні нападки "загнивающих" США на "процветающую" росію (не срср, а саме росію), перебудова в нових підручниках 90-х визнана неефективною, а розвал срср названо геополітичною катастрофою 20-го століття. Тобто фактично формується образ головного ворога росії, як підготовка суспільства до "залізної завіси – 2" та ностальгія за срср, яка б спонукала до його відновлення.

Підручник не стільки історичний, як пропагандистсько-маніпулятивний. Наприклад, 90-ті описані як період лихоліття: з жебрацтвом на вулицях міст, масовим злиднями та бандитизмом, керованим опальними кремлю олігархами, а також деіндустріалізацією, які були усунені лише-завдяки з приходом володимира путіна, який "врятував" росію та привів до "високого економічного зростання". Однак, викреслено момент отримання росією в 90-ті гуманітарної допомоги від США та України.

Автором псевдо-історичного опусу є помічник президента росії Володимир Медінський, якій відомий тим, що зазначив, що особливими росіян робить додатковий (лишній) ген в ДНК.

Є в підручниках й цікавий момент, на який звернули увагу ростовчани: на думку пропагандистів, путін почав війну на "випередження удару від НАТО та веде війну з НАТО", то питання "а кто нас вообще трогал, где НАТО, а где Украина, и зачем мы для "упреждения войны с НАТО напали на Донбасс" почастішали.

Взагалі вся інформація про "сво", це "війна росії з НАТО", та про те, що "Україну США та НАТО нафарширували сучасним військовим озброєнням". Це вже підготовка до програшу, мовляв, не ми програли Україні, а велика росія програла НАТО, от якби не сучасне озброєння, надане Україні, ми б… Саме так сприйняли це пояснення росіяни, в тій частині, що ще має критичне мислення.

З огляду на багатослівний опис санкцій та фактів того, як усі країни "ображають невинну росію" знову таки, у мислячих людей, виникло питання, чому кремль так виправдовується за отримані санкції та обіцяє росіянам новий "расцвет экономики и большие возможности".

От на Ростовщині після цього перелякалися й почали ділитися думками, що є сенс запасатися їжою.

Взагалі, ця "історія" цей підручник, це вже психологічна клініка. Це й визнання своїх злочинів й їх фіксація. А ще, що головне, по цьому підручнику можна відслідкувати усі больові точки росії, бо, як-то кажуть "у кого, что болит, тот про то и говорит", тобто "фрейдизм" відстежується у кожному параграфу.

Дуже нервовий тон дитячого підручника, не сухе викладання, а істеричне виправдання та панічний пошук виправдання програшу. Проговорені усі, підкреслюю усі больові точки росії. Це також можливість продумати стратегію інформаційної боротьби, що теж важливо.

Наприклад я в цьому підручнику побачила, що чекає на росію: абсолютне світове міжнародне забуття, залізна завіса, гетто для росіян, які не зможуть нікуди виїхати з росії, та яким будуть розповідати, що туризм у псковські болота, це те про що мріють американці, але не можуть собі дозволити, бо ж ніщеброди.

Дуже смішно читати "нам не страшне серый волк", це там, де росіян запевняють, що санкції це корисне, не страшне й взагалі, це незаконно так ображати росію. Дуже цікава деталь, "Мінські угоди" визнано "обманом", фактично пасткою для росії, яка зупинила окупацію та дала шанс Україні на переозброєння. Це що ж, вже офіційне визнання що "путин не великий стратег, который всех переиграл", а путіна переграли?

Опис сучасного стану росії у підручниках історії Медінського дуже цікавий: росія – це велика, могутня, супер озброєна чесна та духовна країна, яка з усіх сторін оточена ворогами, які мають більш сучасне озброєння, а санкції, які вороги ввели проти росії, роблять її лише сильнішою. Й головне, Африка – це фактично брати росії, які в усьому росію підтримують. Мабуть, тому на росії знову дорожчає хліб та борошно, у продаж вводять новий хлібовмісний продукт, а зерно відправляють у Африку. Я вже промовчу про те, що росіяни мають неймовірну заборгованість за комунальні послуги, їх судами та приставами виселяють з квартир, а африканцям знову й знову кремль прощає борги та заборгованості. Ні, про це, звісно ж, не напишуть у "історія великої росії", це я так, для осмислення.

Я розумію, що у розумних людей після цієї новини чуби дибки стали, бо це не те що кощунство та невігластво, це просто злочин перед суспільством, громадянами та наукою. Але ж то для цивілізацій, ми ж розуміємо, що все це відбувається на росії, де історію писали, креслили, переписували, як заманеться, то вже наразі це більше фантастика чи фентезі ніж історія. Назвати оту усю писанину у розділі "історія", яку понадруковували та понаписували на росії ще з часів срср, язик не повернеться.

Але ми маємо це знати. По-перше, щоб розуміти ворога та його дій, алгоритм дій на майбутнє. По-друге, щоб зрозуміти себе. Ось ця новина якраз важлива для нас, бо це дієвий приклад, щоб довести невірам, як переписували українську історію, історію монаршої росії, історію срср, викреслюючи "непотрібне", те, що дратувало, те, що показувало росіян в не гарному світі, те, що було правдою.

Історію пишуть переможці, це поганий вислів. Це доведено сучасною російсько-українською війною та життям у срср. Комуністи були переможцями й що вони зробили? Правильно, написали ту історію, яка була їм потрібна, щоб нас вбивати.

Кримінально-бандитський кооператив "Озеро", в якому злилися в одне ціле бандити (пригожин) та фсб (путін) захопив у 90-ті росію, ось, знову переможці пишуть історію. Тому дуже вірно та красномовно ростовчани прокоментували новину про переписані підручники "історії": "историю пишут победители, победители 90-х".

Чи розуміють росіяни, в яку прірву веде їх кремль, думаю, що деяка їх частина розуміє. Чи розуміють, що цей підручник фактична підготовка суспільної думки, що росія програла НАТО на території України, що росіян вже готують бути не виїздними, жити у гетто, пишатися російськими виробами з гімна та палок, бо ж імпорт "зло", перекладати усі свої негаразди, як провину "врагов отечества", які з усіх боків оточили росію й не дають їй дихати? Думаю, що ще ні.

От зараз росіяни "переписують" історію, зносячи, зчищаючи з землі усі нагадування про приватну воєнну армію "вагнер". Горять кладовища, зносяться хрести на могилах, могили заливають бетоном. Що ж, "вагнерівці" це заслужили, бо це злочинці на службі злочинця. Найкраще покарання для них, це вічне забуття.

Колись сталін знищував інвалідів Другої світової, щоб зітерти нагадування про невдобні питання війни та ціну перемоги. Потім зникли згадки про ленд-ліз, Ялтинську конференцію, Антигітлерівську коаліцію, вклад у Перемогу країн Антигітлерівської коаліції, та особливо швидко зачистили головне, дружбу сталіна та гітлера та їх сумісний напад на Польщу. Відбулося привласнення Перемоги у Другій світовій.

Уся історія росії, це суцільна брехня. Що це дало, ми бачимо, покоління, які виховані на історичній брехні, легко піддаються маніпулюванням, не мають критичного мислення та ніколи не захочуть дізнатися правди. Це ще один злочин росії, знищення історії та маніпулювання історичними фактами.

Але зрештою, цей "підручник" мені сподобався. Через постійні "фрейдізми", оголення больових точок, виправдування перед росіянами за майбутні обмеження, й головне, за те, що він готує росіян до поразки.

Що б я ще підкреслила, так це той факт, що таких "підручників" буде дедалі більше. Кожен програш та кожен свій крок росія буде вписувати та викреслювати з історії. Це призведе до того, що їм доведеться вилучати раніше друковані, визнавати тих, хто їх складав ворогами росії, саджати авторів за держраду та підрив устоїв, чи як там в них. Брехні буде все більше, вона буде все більш жорсткою, нахабною. Якась частина росіян буде вірити у це, якась буде все сильніше й сильніше ненавидіти свою країну та те, що вона робить. Прозріння не буде, бо ж росіяни усвідомлюють усе, що відбувається. Спочатку буде більше питань, ну й то добре.

Зараз багато росіян переживають особистий "ляпас" від путіна, це знищення чи "знищення" пригожина та використання "вагнерівців", як м’яса на полі бою, безславного та нікому не потрібного, яке повернуть у тюрми, не нададуть лікування та протезування, не заплатять й не впишуть у лави "дідов на палке". Історія "вагнера" ось це гарний підручник з історії росії, де кров’ю прописан головний закон руських "использовать и забыть".

Дивно, але ось путін останнім часом часто став повторювати "90-е", це й згадки про "начинали с пригожиным в 90-е" и "лихие 90-е". Мені здається, що путін не тільки ностальгує за 90-ми, як люди за срср, бо ж був молодий, сильний, а й готує росіян до того хаосу, який накриває росію. А що було у 90-ті окрім безробіття, банд криміналу, МММ, серіалів та екстрасенсів? А були вибухи газу, захоплення заручників та захоплення влади. То переписуючи історію Кремль зрештою вийшов на нульову точку.