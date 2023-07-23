Даже если мы, то не мы: как пропаганда РФ врала об ударе по Одессе

Государство-террорист Россия ночью 23 июля нанесло массированный ракетный удар по мирным жителям Одессе, в результате чего повреждения получили жилые дома, памятники архитектуры и собор. После этого кремлевская пропаганда принялась цинично врать о теракте, мол, Украина якобы сама атаковала религиозное учреждение.

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При этом россияне нагло опровергли удар ракетой по Спасо-Преображенскому собору. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Утром минобороны РФ выдало неадекватное объяснение ракетного удара по Одессе. В ведомстве российских террористов сообщили, что групповой удар высокоточным оружием, которое уничтожило храм, был нанесен по объектам, в которых "готовились теракты против России".

Также пропагандисты начали врать, что в храм якобы попала украинская ракета противовоздушной обороны. Более того, оболваненным пропагандой россиянам рассказали, как установили, что "именно ракета украинской ПВО попала в собор". Пропагандисты выдали, что об этом якобы свидетельствуют "характерные отметины на стенах".

К тому же, россияне цинично заявили, что, если бы в собор попала российская ракета "Калибр" или "Оникс", здание было би разрушено до основания. В минобороны РФ также рассказали, что якобы установили тип ракеты, которая попала в собор по опубликованным в сети видео.

Примечательно, что обвинения российских оккупантов украинской ПВО в ударе по собору вслед за сообщением о запуске почти двух десятков ракет по Одессе выглядит абсурдно. Захватчики не предоставили россиянам никаких адекватных аргументов, лишь цинично отвергали свою причастность к очередному военному преступлению.

Напомним, ночью 23 июля российская террористическая армия нанесла очередной ракетный удар по Одессе. В результате теракта был разрушен Спасо-Преображенский кафедральный собор УПЦ МП.

Ранее сообщалось, что в ночь на 23 июля в Одессе прозвучала серия взрывов, работала ПВО, однако есть и прилеты. По данным ОК "Юг", российские войска атаковали регион крылатыми ракетами Х-22 с самолетов Ту22м3, а также "Калибрами", "Ониксами", "Искандер-К", а также баллистическими "Искандер-М".

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты обязательно получат ответ за Одессу.