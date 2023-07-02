Данилов: Россия будет фрагментирована, и мир должен к этому готовиться

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов считает, что страна-агрессор Россия в дальнейшем не будет существовать в нынешнем виде. Он отметил, что РФ будет фрагментирована, поскольку у Кремля больше нет возможности контролировать такую большую территорию.

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Об этом Данилов сказал в интервью немецкому изданию Bild, опубликованому в воскресенье, 2 июля. Он призвал западные страны распрощаться с иллюзией, что Россия не развалится.

"Россия будет фрагментирована, и мир должен к этому готовиться", – сказал секретарь СНБО, добавив, что эта страна фактически уже является уже является разделенной и нет силы, которая могла бы удержать ее целостность.

Данилов отметил, что мятеж, устроенный главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, показал, что "Россия не является государством". Украина проанализировала, как с бунтом вагнеровцев справились в российских регионах.

"У нас есть анализ того, как реагировали регионы во время восстания Пригожина. Могу сказать, что на основе этих анализов можно сказать, как будет выглядеть Россия после распада... Татарстан будет отдельным, Дагестан будет отдельной страной, которая не имеет ничего общего с Россией. Это колонии Российской Федерации", – сказал секретарь СНБО.

Ранее Данилов высказал мнение, что народы Урала, Сибири, Кубани, Кавказа, украинского "Зеленого клина", национальные республики Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Якутия и другие имеют полное право в соответствии с международным правом на самоопределение, выход из состава РФ и образование независимых и суверенных государств.

По его словам, все это произойдет демократическим путем и без внешнего влияния.

Как сообщал OBOZREVATEL, Данилов сказал, что "пригожинский мятеж", подавленный всего лишь одним телефонным звонком самопровозглашенного президента Беларуси Александром Лукашенко, повысил рейтинг "батьки" в Кремле и он, вероятно, примет участие в не менее значимых переговорах в будущем. Не исключено, что Лукашенко окажется в списке российских парламентеров при обсуждении перспектив завершения войны с Украиной.

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