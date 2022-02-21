"Дайте деду таблетку": в соцсетях поднялась волна негодования из-за обращения Путина
Президент России Владимир Путин экстренно обратился к россиянам в связи с признанием Москвой недореспублик "Л/ДНР". За час разглагольствований социальные сети буквально "взрывались" негативом, презрением и насмешками.
OBOZREVATEL собрал наиболее эффектные выражения в адрес многословного и едва ли адекватного Путина.
Лидер Кремля начал свое повествование, как и полагается, с исторического экскурса по созданию Украины, плавно переводя разговор на НАТО и мировую гегемонию. Несмотря на то, что в словах российского президента неоднократно звучали бессвязные предложения, откровенная ложь и заведомо искаженная информация, многие восприняли эту речь как серьезную угрозу начала полномасштабной войны.
Ранее OBOZREVATEL собрал главные тезисы выступления Владимира Путина, предшествующие его признанию террористических организаций "Л/ДНР" независимыми республиками.