"Дайте деду таблетку": в соцсетях поднялась волна негодования из-за обращения Путина

Екатерина Белоброва
Новости России
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'Дайте деду таблетку': в соцсетях поднялась волна негодования из-за обращения Путина
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Президент России Владимир Путин экстренно обратился к россиянам в связи с признанием Москвой недореспублик "Л/ДНР". За час разглагольствований социальные сети буквально "взрывались" негативом, презрением и насмешками.

OBOZREVATEL собрал наиболее эффектные выражения в адрес многословного и едва ли адекватного Путина.

Лидер Кремля начал свое повествование, как и полагается, с исторического экскурса по созданию Украины, плавно переводя разговор на НАТО и мировую гегемонию. Несмотря на то, что в словах российского президента неоднократно звучали бессвязные предложения, откровенная ложь и заведомо искаженная информация, многие восприняли эту речь как серьезную угрозу начала полномасштабной войны.

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Российская военная угрозасоцсетиВладимир Путин