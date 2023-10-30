Где были эти бравые мусульманские титушки из северной Кавказа, когда убивали мусульман Ичкерии, Сирии и Китая? Более того, их убивают прямо сейчас, но реакции со стороны российских последователей исламской веры по-прежнему ноль.

Это не вспышка антисемитизма (формально – да, но по существу – нет) и тем более не стремление поддержать единоверцев. Это управляемый проект по канализации ненависти в адрес меньшинств, менее всего защищённых. Известная практика тоталитарных режимов: они содержат целые сословия "мальчиков для битья", чтобы у оболваненной толпы была возможность сбрасывать пар в периоды социальных, экономических и политических кризисов, сопутствующих таким режимам.

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Конечно, вспышка антисемитизма сейчас происходит по всему миру, но реальная опасность для евреев (или тех, кого объявили евреями) существует сейчас именно в авторитарных странах.

В глобальном смысле речь идёт о том, что сейчас все деградационные режимы – от Южной Америки до Африки – будут вести себя подобно России. Местные Киселёвы расскажут об извечном недоверии к евреям, бытующим у соответствующих народов, а уже мудрые народы доделают всю работу сами – на основе единственно правильной интерпретации.