ЧВК 'Вагнер' остановила вербовку наемников в РФ: в Госдуме сделали заявление на фоне слухов о новой волне мобилизации

ЧВК "Вагнер" остановила вербовку новых наемников в России. Это объяснили переездом в Беларусь и прекращением участия в войне против Украины.

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Тем временем в Госдуме сделали заявление на фоне слухов о новой волне мобилизации. Об этом сообщают российские СМИ.

"В связи с временным неучастием ЧВК "Вагнер" в "специальной военной операции" и переездом в Республику Беларусь мы временно приостанавливаем работу региональных центров по набору в ЧВК "Вагнер" сроком на 1 месяц", – говорится в заявлении ЧВК.

Примечательно, что в течение недели после вооруженного мятежа Евгения Пригожина ЧВК продолжала вербовать наемников по всей России.

В то же время глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новую волну мобилизации в связи уходом "Вагнера" из Украины объявлять якобы не собираются.

"Не потребуется никакая новая волна мобилизации. Президент РФ четко, понятно и конкретно сказал, что никакой новой мобилизации не будет, идет плановый набор военнослужащих на контракт, идет плановое формирование соединений и частей, в том числе резерва, их подготовка. Никакой необходимости в проведении мобилизации на сегодня и в ближайшем будущем нет", – сказал он.

Напомним, по состоянию на 1 июля данных о пребывании "вагнеровцев" на территории Беларуси не было.

Главарь группы "Вагнера" Евгений Пригожин согласился на некую деятельность в РБ после попытки мятежа в России 24 июня. На это его уговорил самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко. Информация о том, чем там будет заниматься Пригожин, не публиковалась.

Вскоре Лукашенко заявил, что у командиров частной армии беларуские войска "будут перенимать опыт", а спутники зафиксировали под Осиповичами (Могилевская область) новый полевой лагерь, в котором могут разместиться восемь тысяч человек.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в РФ пропагандисты, судя по всему, начали кампанию по дискредитации ЧВК "Вагнер" после ее "похода на Москву". Так, кремлевский Первый канал выпустил сюжет, в котором эффективность "вагнеровцев" назвали мифом и в то же время расхвалили регулярную армию РФ.