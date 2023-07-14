ЧВК 'Вагнер' не принимает существенного участия в операциях РФ против Украины – Пентагон

В Пентагоне утверждают, что российская частная военная компания "Вагнер" бизнесмена Евгения Пригожина затихла спустя более двух недель после того, как устроила мятеж в России. Ныне она не принимает сколько-нибудь существенного участия в военных операциях против Украины.

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Об этом заявил официальный представитель американского оборонного ведомства бригадный генерал ВВС Патрик Райдер. Его слова процитировало издание Sky News.

"На данном этапе мы не видим, чтобы силы группы "Вагнера" в какой-либо значительной степени участвовали в поддержке боевых действий в Украине", – отметил он.

Издание добавило, что наемники российской ПВК вели "одни из самых кровавых сражений" войны. Но после восстания в прошлом месяце им была предоставлена возможность отойти от этой войны или учувствовать в ней в составе уже армии РФ.

Фактически "вагнеровцам" дали выбор: "отправиться в изгнание", присоединиться к регулярным войскам России или вернуться домой.

В среду, 12 июля, министерство обороны страны-агрессора заявило, что ЧВК "Вагнер" завершает передачу техники и оружия регулярным вооруженным силам РФ.

Ранее президент США Джо Байден высказался о том, что пока никто не знает, где находится владелец ЧВК "Вагнер" и в каком состоянии. В то же время американский лидер посоветовал Пригожину опасаться отравления.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский диктатор Владимир Путин известил о своей встрече с "вагнеровцами". Он отметил, что с юридической точки зрения эта частная военная компания не существует.

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