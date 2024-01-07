В 1812 году Наполеон дошел до Москвы и месяц в ней пировал. Потом он понял, что ни Москва, ни Российская империя с ее морозами и крепостным народом ему даром не нужны, сел в повозку и покинул город, не преминув его сжечь после отъезда. До сих пор идут споры – он сбежал или передумал? Предполагаю – передумал. Если сегодня армия НАТО зайдет в Москву и увидит, что никакая свобода российскому народу не нужна и ему нужен Царь и Отечество, то она также покинет Москву, как и Наполеон. Россия никому не нужна, - ни Европе, ни Америке, ни даже Китаю. Все они готовы воспользоваться ее природными ресурсами, однако и без них вполне неплохо живут и будут жить еще лучше, когда Россия прекратит шантажировать всех своими углеводородами и ядерным оружием.

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Надоело комментировать то, что пишут и говорят в России в адрес Украины и войны, как и писать что-либо в ответ. Мне думается, что игнор этого "базара", начиная с путина, соловья, симоньян и так далее, будет лучшим ответом. Если есть желание поговорить с сумасшедшими - сходите в ближайший психдиспансер и попросите главврача дать вам возможность пообщаться с Наполеоном. Это будет лучшее для вас утешение. Две трети населения России, которого не более 80 миллионов, но никак не 140, реально больны. Их надо лечить и радикально. Виновна дирекция зоопарка, которая держит в вольерах диких зверюшек. Выпустите их в лес, но ликвидировать надо только тех, кто нападает на людей. ООН и ОБСЕ надо тоже распустить, как никчемные структуры. НАТО и Европарламент требуют реконструкции, демократия там на грани смерти. Все остальное еще шевелится.

Теперь о самом главном – почему Конгресс Соединенных Штатов отказался одобрить 61 миллиардов долларов финансовой и военной поддержки Украины? Ответ простой: потому что в Офисе Президента Украины не понимают – как работает демократия в Америке! Конгресс Соединенных Штатов не подчиняется Президенту, как это мы наблюдаем в ВР Украины. В Офисе Президента Украины почему-то решили, что если Президент Зеленский встретится в Белом доме с Президентом Соединенных Штатов Байденом, пожмет ему руку и "пофоткается" вместе с ним перед журналистами, то "дело в шляпе". Оказывается – далеко не так! Конгресс Соединенных Штатов это кошелек страны и там надо всех убедить, что эти траты абсолютно и безоговорочно необходимы. Особенно – республиканцев, находящихся частично под влиянием риторики Трампа. Этой проблемой не занимался ни МИД Украины, ни Офис Президента, никто. Теперь все они пожинают плоды своего бездействия либо действий в неверном направлении.

Что следовало сделать Офису Президента перед тем, как лететь в Америку на встречу с первым лицом? Первое – организовать международную Конференцию "Война в Украине и национальная безопасность США" в стенах Конгресса с участием Сенаторов и Конгрессменов. Второе, что мною было предложено Первой Леди и ее фонду еще весной 2023, но проигнорировано – организовать в Конгрессе фотовыставку "Война и дети" с участием Сенаторов и Конгрессменов. Третье, - организовать давление на "колеблющихся" республиканских Конгрессменов со стороны американских избирателей, как в электронном виде, так и по почте. Все это должно происходить непременно с широким освещением в американских СМИ, а не кулуарно, как привыкли делать на Банковой. Ничего этого сделано не было по одной простой причине – в Офисе Президента не желают никого слушать и предпочитают биться головой в закрытую дверь. Может быть найдется человек, который донесет до них, что они пошли не тем путем? Убеждать мир – помогите Украине, иначе вам будет хуже, не надо! Надо делать то, к чему тот мир привык. Это пока не понято в ОП.

Как шутят в Одессе: Когда мне говорят "Посмотрите, еврей стал Президентом Украины!", я говорю "Ну и что?... Здесь нет ничего экстраординарного!", вздыхаю и спокойно добавляю: "Когда-то еврей стал Богом".