Власти российской Республики Хакасия прекратили публиковать некрологи о своих жителях, погибших на войне в Украине. Это произошло после "просьбы" Министерства обороны Российской Федерации.

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Об этом сообщает проект "Сибирь.Реалии". Последний раз некролог из Украины власти Хакасии публиковали в конце апреля.

По информации источников издания, такой приказ был отдан властям Хакасии, поскольку данные в некрологах используют "Русская служба BBC" и "Медиазона" при подсчете российских потерь в войне.

Данные о потерях, которые доступны журналистам из открытых источников, значительно расходятся с заявлениями Министерства обороны Российской Федерации. В прошлом году ведомство страны-агрессора заявляло, что в боях было потеряно всего 5 937 военных. Однако, независимые СМИ установили, что количество погибших солдат составляет 25 218 человек.

Напоминается, что последний некролог о жителе Украины был опубликован властями Хакасии в конце апреля. В тот раз был оглашен некролог о депутате Дмитрии Иванове, который воевал в составе частной военной компании "Вагнер" и был ликвидирован бойцами Вооруженных Сил Украины под Бахмутом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве обороны Великобритании заявили, что оккупационные войска страны-агрессора России понесли огромные потери, пытаясь оккупировать город-крепость Бахмут в Донецкой области. На каждые захваченные 48 см территории приходится как минимум один убитый или раненый оккупант.

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