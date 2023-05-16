"Чтобы не было обстрелов России": в Кремле выдали новую "причину" продолжения войны против Украины

В России придумали новую причину для продолжения агрессивной войны против Украины. После того, как РФ вторглась в Украину и взрывы начали звучать и на ее территории, в Кремле вознамерились воевать дальше, чтобы "не допустить новых обстрелов".

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Такое своеобразное объяснение неспровоцированной и бессмысленной агрессии выдал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитируют российские пропагандистские СМИ.

После начала неспровоцированной полномасштабной агрессии России против Украины война понемногу докатывается и до приграничных российских регионов. В российских Брянской, Курской и Белгородской областях регулярно жалуются на якобы обстрелы со стороны Украины.

Отвечая на вопрос пропагандистов об очередном таком "обстреле" в Белгородской области, Песков заявил, что войну РФ намерена продолжать.

"Мы, естественно, самым решительным образом это (якобы совершаемые Украиной обстрелы российских областей. – Ред.) осуждаем. Продолжается специальная военная операция и будет продолжаться, чтобы этого не было", – отреагировал представитель Кремля.

О том, что пока РФ не начала полномасштабную войну против Украины, никаких обстрелов Белгородской области не было, Песков предпочел не упоминать.

Напомним, ранее Песков придумал оправдание, почему Россия так надолго застряла в Украине. По его словам, все дело в том, что страна-агрессор якобы проводит "специальную военную операцию", а не ведет войну. Ранее он заявлял обратное.

Заявление о том, что российские оккупационные войска якобы не воюють, он повторил несколько раз. По мнению Пескова, если бы РФ вела войну, она бы "полностью уничтожала инфраструктуру и города" в Украине, а она, мол, этого не делает и "пытается сохранять человеческие жизни".