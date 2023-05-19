"Мы даже Кремль не удержим": террорист Гиркин устроил истерику из-за провалов РФ и успехов ВСУ. Видео

Террорист и международный преступник Игорь Гиркин (Стрелков) снова заныл о том, что Россия терпит поражение на поле боя. Он утверждает, что если стратегия ВС РФ не изменится, то скоро оккупанты "не удержат" даже города на территории Российской Федерации и сам Кремль.

Видео дня

Об этом бывший так называемый министр обороны "ДНР" заявил в новом видео, записанном для своего блога. Интересно, что фрагментом этого ролика поделился даже российский пропагандистский Telegram-канал (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Если мы будем воевать так дальше, то мы и Ростов-на-Дону не удержим через годик!" – заявил экс-главарь "Донецкой народной республики".

Он надеется, что захватчикам, возможно, удастся вести оборону, когда украинские воины начнут ожидаемое контрнаступление. Однако это, конечно же, только мечты пропагандиста.

Гиркин продолжил: "Но в перспективе, подчеркиваю, если мы продолжим воевать, вернее "спецоперировать" дальше так, как мы "спецоперируем" сейчас, мы не удержим ничего. Даже Кремль не удержим со временем!".

Террорист сердито заявил, что высшее руководство РФ не отреагировало надлежащим образом даже на атаку по Кремлю, совершенную двумя дронами в ночь на 3 мая.

Как писал OBOZREVATEL, Гиркин также признал, что украинский удар по бывшему Луганскому высшему военному авиационному училищу штурманов, нанесенный 15 мая, был удачным. В здании, которое поразили авиационные ракеты, был пункт расположения российских оккупационных войск.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!