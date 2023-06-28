Мой хороший друг, коренной житель Ростова-на-Дону, Олег Михайлович Гапонов, рассказал как очевидец о происходившем в субботу в его городе. Мне это свидетельство общественных настроений в миллионном Ростове кажется очень важным.

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"Андрей Борисович, рад Вас приветствовать. Я как житель Ростова-на-Дону, будучи в эпицентре событий хотел бы Вам чуть более подробно описать специфику отношения ростовчан к вагнеровцам. Считаю это важным. Многие сторонние комментаторы этого немного не улавливают. До этих событий особого интереса к Пригожину и его ЧВК я не наблюдал, ну возможно слышали где-то, возможно патриоты знали (не без них). Когда вагнеровцы приехали, на них глазели с любопытсвом. Это конечно картина маслом, - люди в каких-то майках-алкашках с собачками снимают на смартфоны а рядом бегают люди с пулемётами. А когда они захватили штаб, мвд, фсб и администрацию - власть испарилась, как явление, власть, которая мучила людей. Менты и фсбешники просто разбежались и исчезли. Возникло ощущение что ребята приехали свергать режим (может это и не так), но в народе возникло такое понимание происходящего. И это вызвало такой мощный и массовый всплеск восторга. Вагнеровцам стали подносить пищу, воду сигареты, обнимать их. Появились какие-то типа провокаторы, мол вы предатели, террористы. Народ стал их бить там же. Власти же нет, кстати камеры были отключены. Вагнеровцы стали останавливать мол "пацаны не надо насилия" (теоретически могли бы вешать и на фонарях). Ну потом эта история с поворотом назад. И когда они уезжали у людей ещё была эта революционная эйфория. Вот причина того, что с Пригожиным и с вагнерами там братались и обнимались. Там же возле машины Пригожина молодежь его спрашивает мол "хорошо почудили?" он отвечает "да взбодрили всех".. Класс!! в ответ. Они торжественно уехали, а народ ещё всю ночь гулял и петарды и фейерверки запускал. Никак не отпускало".