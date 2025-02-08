Читая дневники Ивана Бунина, представил, как комментировали бы в Фейсбук его записи хорошие русские, сторонники мира любой ценой.

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"11. III. 40Переговоры о мире Сталина и финнов. Ужас!

14. III. 40Вчера страшная весть — финны сдались — согласились на тяжкий и позорный мир.Даже ночью, сквозь сон, всё мучился, что-то во сне думал, выдумывал".

Комментарии:"- Этот Бунин - людоед, не рад переговорам и миру. Почему не на фронте? Эй, старик, мигом в окоп! Иди сам повоюй.

- Партия чужой крови зашевелилась. Эти бунины хотят, чтобы чужая кровь лилась ради их ненависти к Сталину.

- Эмигранты, вообще, не имеют права лезть в российские дела. Сами сбежали, а теперь призывают убивать своих соотечественников.

- Любой мир лучше войны. Неважно какой ценой, но главное больше не будут убивать людей с обеих сторон. Жаль, что Финляндия не пошла на уступки раньше и продолжала бессмысленное сопротивление, из-за этого были лишние жертвы".

Мир, кстати, был не самый позорный, хотя и ненадежный. Сталин после краха Франции, которая собиралась послать на защиту Финляндии свои войска, готовил новое наступление, несостоявшееся только из-за начала немецкого вторжения в СССР.

Бунин очень хотел, чтобы Финляндия победила и не стеснялся сожалеть о её переговорах со Сталиным и констатировавшем поражение мире. Он считал, что торжество зла хуже войны. Ему повезло, что тогда не было Фейсбук.