Российские пропагандисты размечтались о переходе Херсонщины в 'рублевую зону' и назвали сроки

В стране-агрессоре РФ заявили о якобы переходе Херсонской области Украины в "рублевую зону". Сроком реализации таких мечтаний там назвали уже 1 мая.

Планами поделился Кирилл Стремоусов, которого оккупанты называют замглавы "военно-гражданской администрации региона". Его слова процитировало пропагандистское российское издание РИА Новости.

"Херсонская область Украины с 1 мая переходит в рублевую зону", – заявил он.

В то же время коллаборант отметил, что весь переходный период якобы "займет" около четырех месяцев.

"В этот срок будут ходить и рубль, и гривна, а затем произойдет полный переход на рубль", – размечтался предатель.

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Напомним: 25 апреля российские оккупанты захватили здание Херсонского городского совета. Около 16:30 в понедельник захватчики зашли в помещение и без объяснений приказали работникам выйти. По словам сотрудников мэрии, россияне также сняли со здания флаг Украины.

27 апреля в оккупированном войсками РФ Херсоне должен был пройти "референдум" по созданию "ХНР". Мероприятие так и не состоялось, после чего страна-агрессор устроила провокацию, обвинив в срыве ее планов ВСУ.

В тот же день на площади Свободы в городе прошел мирный митинг украинцев против российской оккупации. Солдаты путинской армии разогнали мероприятие, применив к митингующим слезоточивый газ и светошумные шашки.

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