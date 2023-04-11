''Чего-чего?'' На росТВ устроили эпичное обсуждение слитых ''секретных документов'' Пентагона. Видео

Российские пропагандисты продолжают обсуждать "слив" в сеть документов Пентагона, касающихся войны в Украине. В частности, они говорили о потерях Сил обороны Украины и российских оккупантов.

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Об этом шла речь в эфире одного из российских ток-шоу (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Внезапно один из пропагандистов признал, что данные, которые ранее распространяла росСМИ, были подделаны.

"Действительно, те данные о потерях, которые были продемонстрированы на документах, оказались, скорее всего, прифотошопленными. Я нашел первоначальную версию этих материалов и там российские потери были в несколько раз больше, чем украинские", – сказал он.

Спикер добавил, что это "наверное, больше похоже на правду".

Другие гости студии сразу же устроили истерику из-за этого заявления. Кто-то из них смеялся, другие постоянно спрашивали "чего-чего?", не дав своему коллеге договорить. В результате все закончилось словесной перепалкой.

Ранее мы писали о том, что в РФ решили использовать в своих целях "слитые" документы с планами США и НАТО по усилению ВСУ, отредактировав их. Корреспондент The Wall Street Journal Ярослав Трофимов показал оригинальные данные и результаты российского фотошопа.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Накануне стало известно об утечке информации с подробным описанием планов США и НАТО по усилению ВСУ перед контрнаступлением. В ОП тогда заявили, что опубликованные данные, вероятно, содержат статистический анализ поставок вооружения. Там заверили, что о реальных планах контрнаступления российские войска узнают первыми.

– Издание CNN написало, что утечка секретных документов Пентагона якобы вынудила Украину изменить свои военные планы. Часть документов раскрывает ключевые недостатки в украинском вооружении, противовоздушной обороне, размерах и готовности батальонов.

– 10 апреля стало известно, что в Министерстве обороны США все еще работают над определением масштабов утечки секретной информации. Пентагон круглосуточно изучает объем данных.

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