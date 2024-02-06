Бывший участник оппозиционного "Форума свободной России" оказался сотрудником ГРУ – The Insider

В российскую оппозицию в течение нескольких лет был внедрен сотрудник войсковой части 29155 ГРУ – Иван Жигарев. Он под именем Иван Жихарева активно проявлял себя как "волонтер" Московской открытой школы прав человека (МОШПЧ) при Сахаровском центре, а также был участником "Форума свободной России".

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Данные об "оппозиционере" опубликовал проект The Insider. Расследователи считают, что Жигарев родился в немецком Магдебурге в семье российского военного. В юности служил в спецназе, учился в Военной академии ГРУ. В подразделение 29155 спецслужбы он попал не позднее 2009 года.

Примерно в это время шпиону создали легенду. Его как Ивана ЖиХарева устроили на работу в российскую госкомпанию по разведке и бурению скважин НПО "Геоспецстрой".

"Почему именно бурильщик? Возможно, в творческих поисках в ГРУ просто вбили это имя в поисковике и обнаружили только одного человека в "Википедии" с таким именем – известного советского бурильщика (тот, правда, бурил нефть, а новый Жихарев – воду)", – отметили авторы расследования.

В течение нескольких лет Жигарев время от времени ездил из России заграницу (например, в Нидерланды, Германию, Грузию, Францию) в составе небольших групп (от трех до пяти человек) "по заданиям, цели которых пока неизвестны".

Журналисты выяснили, что незадолго до 4 марта 2018 года, когда в Солсбери (Великобритания) агенты ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига пытались отравить Сергея и Юлию Скрипалей (бывшего сотрудника российской военной разведки и его дочь), Жигарев тоже находился в Европе. Он вылетел в Москву из Вены (Австрия) 3 марта.

В 2017-м "Жихарев" попал в МОШПЧ, где зарекомендовал себя как "самый активный волонтер". Он имел доступ к регистрационным данным участников школы и присутствовал на встречах, где в том числе обсуждались вопросы финансирования. Также участвовал в кампаниях поддержки правозащитников в заключении.

В том же году в МОШПЧ дали "Жихареву" рекомендацию на участие в "Форуме свободной России", который организовывает российский политик и шахматист Гарри Каспаров.

Сотрудник ГРУ ездил на форумы регулярно, пока собрания не перешли в онлайн-формат из-за коронавирусного карантина. Известно, что его добавили в интернет-чат рабочей группы по санкциям.

Последний раз "Жихарев" общался с членами МОШПЧ и был волонтером на мероприятиях в 2021 году.

В The Insider не исключают, что агента вывели из игры, потому что его прикрытие было обнародовано властями Франции в 2022 году как одно из нескольких имен офицеров ГРУ, посетивших секретную базу российской разведки в этой стране.

Как писал OBOZ.UA, ранее расследователи The Insider установили, что помощник немецкого депутата крайне правой партии "Альтернатива для Германии" 52-летний Владимир Сергиенко является агентом Пятой службы ФСБ РФ. Через Сергиенко депутаты "АдГ" согласовывали с кремлевскими кураторами тексты своих выступлений и даже судились, чтобы остановить военную помощь ФРГ для Украины.

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