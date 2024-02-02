Помощник немецкого депутата крайне правой партии "Альтернатива для Германии" 52-летний Владимир Сергиенко является агентом Пятой службы ФСБ РФ. Журналисты-расследователи выяснили, что через Сергиенко депутаты АдГ согласовывали с кремлевскими кураторами тексты своих выступлений и даже судились, чтобы остановить военную помощь ФРГ для Украины.

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Об этом сообщается в совместном расследовании The Insider и Der Spiegel. Сергиенко – российский политтехнолог украинского происхождения, который давно живет в Германии (гражданства РФ и ФРГ он получил в 2022 году).

Формально Сергиенко является помощником депутата АдГ казахстанского происхождения Евгения Шмидта. "Альтернатива для Германии" – это вторая по популярности немецкая партия с 20-процентными рейтингами.

Однако есть подтверждения, что завербованный агент ФСБ РФ работал и со многими другими парламентариями. Например, 6 июня 2023 года Сергиенко привез в Сочи (Росия) немецкого политика из АдГ и по совместительству президента Ассоциации по защите русскоговорящих в ФРГ Ульриха Ойме. Публично о поездке не сообщалось.

За несколько месяцев до этого Ойме написал письмо Папе Римскому Франциску, где просил обратить внимание на "гонение на христиан в Украине". В The Insider заявили, что 12 апреля 2023 года черновик этого текста на русском языке Сергиенко согласовал со своим московским начальством.

Сергиенко приложил руку к тому, чтобы фракция АдГ подала иск в Федеральный конституционный суд об остановке поставок немецких танков Украине. Также он организовал целый ряд выступлений депутатов политсилы, текст которых, опять же, согласовывался с куратором из ФСБ.

Одно из них – это выступление депутата Бундестага Харальда Вайеля на сессии ПАСЕ, где он заявил, что Киев якобы "открыто преследует" прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата.

Куратором Сергиенко, по данным расследователей, является сотрудник Девятого управления Департамента оперативной информации Пятой службы ФСБ Илья Александрович Вечтомов (Векшин). Указанное управление занимается вопросами, связанными с Украиной.

Как писал OBOZ.UA:

– Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что большинство стран Европейского Союза не делает достаточно для поддержки Украины. Он в очередной раз призвал лидеров ЕС усилить помощь Киеву.

– Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что усиление поддержки Украины и наращивание обороноспособности Германии – это первоочередные задачи Берлина.

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