Было три очага пожара: появились спутниковые фото последствий удара по российскому аэродрому Миллерово

Удары 20 июля нанесли некоторые повреждения аэродрому военной авиации РФ Миллерово в Ростовской области. В частности, взрывы разнесли здания техническо-эксплуатационной части и склад горюче-смазочных материалов.

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Об этом сообщает "Радио Свобода". Последствия "бавовны" показали на спутниковых снимках в формате видео.

Военный аэродром близ Долотинки, по словам россиян, был атакован "украинскими" дронами в ночь на субботу. Местные жители насчитали более 16 взрывов вблизи, также их слышали в районе нефтебазы.

На одном из снимков, сделанном после удара, видны три очага пожара. Согласно данным сервиса Wikimapia, один из них был на месте ангара техническо-эксплуатационной части.

Второй пожар вспыхнул на открытой местности возле взлетных полос, а третий – там, где находится один из складов ГСМ.

"Фотография из космоса подтверждает заявления российских источников о том, что самолеты при ударе дронов не пострадали", – отметили журналисты.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 13 июля украинские беспилотники поразили нефтебазу в Цимлянске Ростовской области РФ. В минобороны страны-агрессора утверждали, что "перехватили и уничтожили" над регионом два дрона, однако камеры наблюдения зафиксировали четыре прилета.

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