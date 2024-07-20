В Ростовской области есть прилеты в районе аэродрома Миллерово и нефтебазы: оккупанты выдали, что атаку отбили. Фото и видео

В России пожаловались на атаку дронов в ночь на 20 июля на Ростовскую область. Губернатор региона похвастался "сбитием" десятков БпЛА, местные жители же сообщали о мощных взрывах.

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Тем временем появилась информация о вероятных ночных прилетах в районе военного аэродрома Миллерово, вблизи поселения Долотинка, также взрывы гремели в районе нефтебазы. Об этом пишет Telegram-канал "Крымский ветер".

По данным паблика, одной из пораженных во время ночной атаки военных целей стал аэродром Миллерово в Ростовской области РФ.

"Местные жители сообщают о БПЛА и что раздалось более 16 взрывов в районе аэродрома Миллерово, вблизи поселения Долотинка, также взрывы прогремели в районе нефтебазы", – отмечено в сообщении.

В качестве доказательства "Крымский ветер" опубликовал спутниковые снимки, зафиксировавшие пожары в районе взлетно-посадочной полосы на аэродроме и стоянок самолетов.

Также в сети появились фото и видео, зафиксировавшие мощный пожар на аэродроме.

Тем временем губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале атаку "отбил".

"Всего минувшей ночью силы ПВО перехватили и уничтожили в Ростовской области 26 БПЛА. В результате атаки пострадавших нет. К месту падения обломков БПЛА выехали аварийные службы", – написал чиновник.

Напомним, 18 июля стало известно, что в российском Екатеринбурге вспыхнул пожар на "Уралтрансмаш": это единственное предприятие в РФ, выпускающее САУ.

Также сообщалось, что бойцы легиона "Свобода России" сожгли военную технику в Пермском крае РФ. Как это было они показали на видео.