Был сделан ряд инъекций: в скандале вокруг болезни Кадырова и исчезновения его врача всплыли новые детали

В Чечне при загадочных обстоятельствах исчез экс-министр здравоохранения республики, личный врач Рамзана Кадырова Эльхан Сулейманов. По данным российских журналистов, онколог по специализации, Сулейманов попал под подозрение в якобы отравлении главы Чечни, после чего в октябре 2022 года он бесследно исчез.

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Расследование, проведенное Telegram-каналом ВЧК-ОГПУ об обстоятельствах исчезновения Сулейманова, пролило свет также и на заболевание, от которого страдает Кадыров. А также раскрывает вероятную причину стремительных изменений в его внешнем виде.

Экс-министр здравоохранения Чечни, занимавший должность вице-премьера республики вплоть до загадочного исчезновения, онколог Эльхан Сулейманов был лечащим врачом семьи Кадырова. С действующим главой Чечни Сулейманов познакомился в центре Блохина, где работал онкологом и где проходила лечение мать Рамзана Кадырова.

Впоследствии Сулейманов переехал в Чечню и стал лечащим врачом семейства Кадыровых, а по совместительству – стремительно взбирался вверх по "карьерной лестнице" на республиканском уровне и занимал одну влиятельную должность за другой.

А потом у Сулейманова возникли проблемы, вполне вероятно, окончившиеся для него смертью.

"Примерно, в конце лета- начале осени 2022 года Сулейманов сделал Кадырову серию неких инъекций, полученных не то из Москвы, не то из-за границы. После этого с Кадыровым и стали происходить быстрые и неожиданные изменения. Известно, что в октябре обеспокоенный Сулейманов проводил экстренные консультации по этому поводу со знакомыми специалистами из Москвы и Германии. Сам он говорил, что могла иметь место индивидуальная непереносимость организма", – пишет ВЧК-ОГПУ.

Однако у представителей окружения Кадырова было иное мнение на этот счет: они настаивали на намеренном отравлении главы Чечни. И достаточно быстро убедили в этом и самого Кадырова: после недолгих колебаний он склонился к версии, что его отравили.

Расплата настигла Сулейманова практически молниеносно.

"Сулейманов, который, по словам друзей, со дня на день должен был по протекции Кадырова стать замминистра здравоохранения РФ, лишился пост вице-премьера Чечни. И сразу исчез. Кадыров продолжил лечение без него в Москве и ОАЭ", – пишет паблик.

Как установил Telegram-канал ВЧК-ОГПУ, с октября 2022 года о судьбе и местонахождении Сулейманова ничего не знают ни его друзья, ни коллеги.

"Некие люди моментально реагируют на попытки друзей, коллег найти его (Сулейманова. – Ред.) и сообщают им, будто Эльхан жив и здоров (якобы переехал в Баку), но не хочет ни с кем общаться и полностью посвятил себя научной работе. Однако, по информации ВЧК-ОГПУ, все источники этой положительной информации ведут в Чечню. Можно с уверенностью сказать, что никто из близких друзей и коллег, с которыми до октября 2022 года Сулейманов постоянно был на связи и занимался научной деятельностью, с тех пор с ним не общались и не видели его. Все попытки разыскать Сулейманова были бесполезными", – пишет паблик.

При этом, по данным ВЧК-ОГПУ, никто из близких к Сулейманову людей, с которыми пообщались журналисты, не верит в то, что он находится в Грузии.

"Абсолютно все говорят, что его нет в живых и умер он мучительной смертью... Собеседники ВЧК-ОГПУ в республике говорят, что там тоже никто не видел Сулейманова с октября 2022 года и ходят разговоры, что его зверски убили – закопали в землю живым", – пишет паблик.

Ранее в Чечне поползли слухи, что Кадыров тяжело болен и находится чуть ли не при смерти. Частично эти слухи спровоцировали резкие изменения во внешности главы Чечни. Косвенно их подтвердил один из сыновей Кадырова, вдруг разместивший посты о том, как тяжело терять отца.

Впоследствии глава Чечни опроверг слухи, но сделал странное заявление о "короткой жизни".

Напомним, ранее стало известно, что нацгвардейцы взяли в плен командира оккупантов из Чечни: он рассказал о проблемах в рядах войск Путина.

Также сообщалось, что СБУ сообщила о подозрении главе парламента Чечни, который формировал штурмовые отряды оккупантов и засветился на Донбассе.