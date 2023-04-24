СБУ сообщила о подозрении главе парламента Чечни, который формировал штурмовые отряды оккупантов и засветился на Донбассе. Фото

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении главе парламента Чечни Магомеду Даудову, который формировал штурмовые отряды оккупантов и засветился на Донбассе. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба ведомства. Спецслужба собрала доказательства причастности Даудова к оккупации части территории Украины.

Марионетка входит в ближайшее окружение Кадырова, а также выполняет его поручение по ведению войны против Украины. В частности, с мая прошлого года Даудов принимает участие в формировании новой ударной силы оккупационного блока РФ на Северном Кавказе.

Именно при его непосредственном участии были созданы 78-й специальный мотострелковый полк Северный Ахмат, а также батальоны Южный Ахмат, Западный Ахмат и Восточный Ахмат.

Задокументировано, что "мобики" проходят военную подготовку в университете спецназа в Гудермесе (Чечня). Затем боевиков перебрасывают на временно оккупированные территории Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Также установлено, что Даудов в период с июля по ноябрь прошлого года несколько раз посещал временно оккупированные Лисичанск, Попасную и Мариуполь. Там он встретился с руководителями вновь отрядов и призвал к агрессивным боевым действиям против украинских защитников.

Кроме того, злоумышленник регулярно публиковали в своем Telegram-канале сообщения выступлений Кадырова с оправданием вооруженной агрессии РФ против Украины.

Следователи сообщили Даудову о подозрении по следующим статьям УКУ:

ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (осуществление пособничества в ведении агрессивной войны);

ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (осуществление пособничества в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий, совершенное представителем власти и по предварительному сговору группой лиц);

ч. 3 ст. 436-2 (распространение должностным лицом материалов, содержащих оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).

Сейчас фигурант находится на территории России. Принимаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.

Стоит отметить, что ранее Служба безопасности Украины заочно объявила о подозрении главе Чечни Рамзану Кадырову и двум его ближайшим пособиям. Это Даниил Мартынов, заместитель начальника управления Федеральной службы войск Национальной гвардии РФ по Чеченской Республике и Хусейн Межидов, командир тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона "Юг" 46-й отдельной бригады оперативного назначения северо-кавказского округа войск Национальной гвардии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!