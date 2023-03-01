'Был начинен взрывчаткой С-4': в России рассказали об упавшем возле станции 'Газпрома' в Подмосковье БПЛА

Беспилотник, который в ночь на 28 февраля упал возле станции "Газпрома" в российском Подмосковье, якобы был начинен взрывчаткой C-4. Его нашли под Коломной в Московской области, примерно в 75 километрах от Москвы.

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Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на ФСБ. При этом БПЛА был замечен не только в Подмосковье – накануне произошла практически массированная атака дронов на города РФ. Они были замечены в Краснодарском крае и Республике Адыгея, Туапсе, Брянской и Белгородской областях.

Кроме того, утром 28 февраля из-за "неопознанного объекта" в небе закрыли 200 км воздушного пространства над Петербургом. В атаках Россия традиционно обвинила Украину.

Об упавшем в Подмосковье БПЛА ранее сообщалось, что, по предварительным данным, это был ударный БПЛА UJ-22 Airborne, такие делает "Укрджет".

"Максимальная дальность полета – 800 км. Скорость – порядка 130-140 км/ч. Минимальная высота полета – 50 м. Такая машина может поднять порядка 15-20 кг максимум. Это 30 гранат F1 или четыре выстрела из РПГ-7", – сообщает еще один российский паблик.

Со ссылкой на собственные источники авторы канала пишут, что "вероятно, дрон резко потерял высоту (возможно, закончилось топливо), зацепился за деревья и повредил крыло, поэтому и упал".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в российском Туапсе произошел взрыв на территории нефтебазы. Местные жители массово писали о том, что среди ночи их разбудили громкие звуки взрывов;

– в Офисе президента опровергли причастность Украины ко взрывам в России. Там заявили, что наше государство ведет оборонительную войну и не наносит ударов по территории РФ.

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