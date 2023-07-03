Бунт Пригожина мог снизить способность Путина на ядерный удар – Business Insider

Мятеж, устроенный в России главарем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным продемонстрировал, что российский диктатор Владимир Путин слаб и не способен на 100 процентов контролировать то, что происходит в стране. Эксперты предполагают, что бунт вагнеровцев мог снизить способность Кремля начать ядерную войну.

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Наемники "Вагнера", которые направлялись в столицу РФ Москву, практически не встретили на своем пути сопротивление, что свидетельствует о том, что у российского автократа все же нет абсолютной власти. Об этом пишет издание Business Insider.

Представитель западной разведки отметил, что мятеж наемников продемонстрировал границы власти Путина и "фактически снизил угрозу ядерного конфликта, поскольку подчиненные с меньшей вероятностью будут выполнять его приказы".

Комментируя такое высказывание, директор "Проекта ядерной информации Федерации американских ученых" Ганс Кристенсен сказал, что оно может быть правдивым. Он считает, что российские военные теоретически могут отказаться выполнить приказ на ядерный удар.

"Если наступление "Вагнера" не встретило сопротивления на расстоянии 800 километров потому, что российские Вооруженные силы отказались выполнять приказы остановить его, то это гипотетически может означать, что они также могут отказаться от исполнения других приказов включая проведение ядерных операций", – сказал Кристенсен.

"Без ответа остается вопрос, захочет ли любой российский командир или офицер разведки выполнять приказ, связанный с ядерным оружием, от человека на вершине шаткого режима, если не прямой атаки НАТО на Москву не происходит. И вполне возможно, что сам Путин отдает себе отчет в этом, что еще больше уменьшает угрозу импульсивного уничтожения", – пишет издание.

Эксперт по вопросам российского ядерного арсенала в "Институте исследований проблем разоружения" при ООН Павел Подвиг отметил, что такой приказ может отдать только лидер с сильной позицией.

"Дело не в том, что подчиненные не послушают. Просто для того, чтобы отдать такой приказ, президент должен иметь очень сильную позицию", – объяснил Подвиг.

При этом американские чиновники подчеркивают, что российский ядерный шантаж может вызвать беспокойство, но, вероятно, он носит риторический характер.

"Мы не видим никаких изменений в ядерной политике России", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 25 июня. Его заявление прозвучало после мятежа "Вагнера" и после решения РФ разместить часть тактического ядерного оружия в Беларуси.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– глава МИД Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин считает, что ядерные угрозы со стороны президента РФ Владимира Путина достигли наивысшего уровня, как и реакция НАТО на них.

– Президент США Джо Байден ранее заявил, что не исключает угрозу ядерного удара из Беларуси по приказу Путина.

– Начальник ГУР Кирилл Буданов отверг возможность ядерного удара России по Украине. По его словам, в руководстве страны-агрессора "не так много идиотов".