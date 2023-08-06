Бумеранг вернулся? На Забайкалье жестоко избили оккупанта, потерявшего ногу на войне против Украины. Фото
Оккупанта, потерявшего ногу на войне против Украины, жестоко избили на родине, в Забайкальском крае РФ. После конфликта в сельском кафе группа местных жителей догнала захватчика и его инвалида-спутника на улице, с оккупанта сорвали награды, повредили его автомобиль, а его самого избили.
Сейчас оккупант госпитализирован, личности его обидчиков установлены, им грозит уголовная ответственность. Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на ГУ МВД РФ по Забайкальскому краю.
Согласно появившимся в российских СМИ сообщениях, безногий оккупант в компании еще одного захватчика, также потерявшего ногу на войне против Украины, в ночь на 5 августа отдыхал в кафе в селе Нерчинский Завод. В какой-то момент между ним и компанией местных жителей завязался конфликт
"По словам знакомого с ситуацией источника редакции, в компании были двое участников СВО, имеющие ранения, которые сильно ограничивают их возможность передвигаться. Мужчины отдыхали в кафе с друзьями, и когда к ним подошла другая компания, решили его покинуть. Но на улице к ним снова подошли те же мужчины. Произошла словесная перепалка, после которой собиравшиеся все же отправились в родное село в личном автомобиле одного из участников СВО, уточнил собеседник портала", – пишет "Московский комсомолец".
По дороге, утверждают пропагандисты, безногие оккупанты заметили, что их преследуют. Поэтому решили запутать оппонентов и сделали "крюк" через соседнее село. Маневр не удался: преследователи продолжили ехать за оккупантами.
Развязку приблизило то, что автомобиль оккупанта вдруг заглох. Тогда-то дело и дошло до драки.
Еще одно пропагандистское издание добавляет, что пострадал в ходе драки лишь один оккупант. Также нападавшие повредили его автомобиль.
"Местные жители напали на инвалида, причинив ему телесные повреждения. Кроме этого, поврежден его автомобиль. В соцсетях распространилась информация, что два злоумышленника ногами запинывали инвалида, в то время как остальные шесть участников происшествия их подбадривали. Своего товарища пытался защитить другой участник СВО, но он тоже инвалид и потому силы были не равны", – написали пропагандисты.
Причиной конфликта, по данным пропагандистов, могло стать именно участие оккупанта в войне против Украины.
"Злоумышленники называли участников СВО "убийцами" и всячески глумились над ними", – пишет один из российсуких "военкоров".
В ГУ МВД РФ по Забайкальскому краю отрапортовали, что уже установили участников и очевидцев конфликта. Возбуждено уголовное дело по факту повреждения автомобиля оккупанта. Также назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит тяжесть телесных повреждений, полученных захватчиком вследствие избиения.
Также в сети появились фото оккупанта в больнице, являющиеся превосходной иллюстрацией кармы для захватчиков, ездивших убивать людей в соседнюю страну.
Напомним, ранее сообщалось, что в Свердловской области РФ двое оккупантов пытались утопить девушку в фонтане, а также избили ее. Причиной нападения стали голубые волосы жертвы и то, что, по мнению нападавших, она "похожа на еврейку".
Также сообщалось, что в России наемник ЧВК "Вагнер", вернувшись с войны в Украине, убил шесть человек. Он с подельником также попытался сжечь дома своих жертв.
Позже стало известно о седьмой жертве оккупанта.
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