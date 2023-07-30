Время ускоряется. Иногда даже трудно осмысливать происходящее. Бывает и так: сегодня что-то невозможно представить, а завтра это уже в новостях.

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Итак, о созревающем в мордоре согласии кланов относительно того, кто должен сменить путина.

В исторических традициях московии — ставить во главу страны наиболее ничтожного, а потому управляемого и безопасного. Хотя потом "безопасные" превращались очень быстро в настоящих властителей — вопреки надеждам недальновидного окружения. В качестве примеров обычно называют Хрущёва и Брежнева (Черненко просто не успел себя проявить). Я бы ещё добавил из глубины веков зачинателя 300-летней династии Михаила Романова и правившую 20 лет императрицу Елизавету, из нового же времени — сталина (троцкий его поначалу не опасался, а потом уже было поздно). Единственным, кто действительно оправдал надежды на слабость, оказался избранный лично путиным медведев, да и тот перед возвращением трона таки побрыкался, просто это не очень афишировалось.

Так вот, те же традиции сильны в оркостане и сегодня: "элиты" выбирают самого для них безопасного и только на такой фигуре могут между собой сойтись.

Наметившееся в кругах, близких к московскому трону, определённое сближение "чекистов", части армейского руководства, части госаппарата и технократов говорит о том, что они едины в своём стремлении убрать путина и даже готовы в этой связи на определённые контакты с Западом, включая обсуждение условий прекращения войны с Украиной.

Но ясно "элитам" также то, что лишь если у них будет общий кандидат на престол, то появятся и реальные контакты с кем-то из Цивилизации, и шансы на успех. Фигурой, которая бы многих устроила, перестал быть патрушев (а равно — его сын): нерешительность в день путча показала, что патрушев не только токсичен, не только утратил сколько-нибудь нормальное мировосприятие, искренне веря в фанатичный бред, который несёт, но ещё и просто ненадёжен, то есть ставить на него нельзя.

В такой ситуации практически единственным, кто всех бы там устроил, остался Мишустин. Никакой силы за ним конкретно нет, как нет у него и особых амбиций, но как раз это всех и устраивает: уж лучше никакой, но безопасный премьер, чем ненадёжный патрушев, который в перевороте не поможет, а вот потом "себя покажет".

Тем более, что транзит власти посредством Мишустина — наиболее прост и легитимен: глава правительства – это законный преемник, если с путиным "что-то происходит", и даже главный китаец продемонстрировал тут понимание, когда любезно и долго принимал "никакого" Мишустина у себя.

Мэр москвы Собянин в этом смысле премьеру проигрывает, да и вообще москва как таковая в московии непопулярна, что "элитам" тоже приходится учитывать.

Легитимность транзита власти, как ни странно, в оркостане сейчас котируется: она показывает, что всё стабильно — ни развала страны, ни революции, ни утраты контроля. Это важно для тех, с кем "элитарии" собираются договариваться об отмене санкций и обо всём прочем.

Процесс пойдёт быстрее, когда они получат (видимо, от американцев) некий сигнал — типа: "Кандидат одобрен, переворот разрешён, дальнейшие условия — такие-то".

Нечто подобное и именно в связи с данной кандидатурой может произойти уже в самое ближайшее время. Я начал с того, что история очень ускоряется.