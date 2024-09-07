Буданов заявил, что РФ ожидают серьезные изменения в силовом блоке

В ближайшее время в России произойдут значительные изменения в руководстве силового блока государства-агрессора. Их и украинцы, и весь мир увидят в течение двух месяцев.

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Об этом заявил глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов в интервью Сергею Жадану для "Радио Хартия". Также он рассказал, что путинский режим расшатывают праворадикальные движения, появляющиеся в РФ, как грибы после дождя.

"Перелома (на поле боя. – Ред.) еще не произошло. Но все рядом. Не может вся жизнь так продолжаться – ресурсы не бесконечны, ни у нас, ни у них... Относительно российской стороны – в ближайшие два месяца там запланированы серьезны в силовом блоке. Как они произойдут – увидим скоро. Не так долго осталось ждать", – заявил главный разведчик страны.

В то же время, он добавил, что российский режим расшатывают некоторые внутренние процессы: по словам Буданова, в РФ "не все так гладко, как они хотят показать".

В частности, в государстве-агрессоре в последнее время образовалось немало праворадикальных движений. Некоторые из них даже имеют сепаратистскую направленность. В качестве примера Буданов привел сепаратистское движение в Смоленской области под названием "Смоляндия". И оно – далеко не единственное.

"Там такие движения есть, которые меня очень удивили и в каких регионах они существуют", – добавил глава ГУР.

Напомним, ранее Буданов заявил, что за время полномасштабной войны с Россией у Украины появилось собственное дальнобойное вооружение. В частности, беспилотники ГУР могут поражать военные объекты РФ на расстоянии до 1800 км, также оружие собственного производства превратило в реальность вытеснения России из Черного моря.

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