БПЛА атаковали нефтебазу в Тульской области РФ: горят резервуары с топливом. Видео

В Тульской области России в ночь на субботу, 18 января, пожаловались на атаку БПЛА и взрывы. В регионе прогремело не меньше десяти взрывов. В сети пишут, что удар пришелся по нефтебазе.

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В российских пропагандистских каналах писали, что громко было в районе станции Дедилово, а также в Узловском районе. Всего местные жители слышали не менее десяти взрывов, после этого на месте прилетов начался сильный пожар, который сняли на видео.

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ сначала писал что в Тульской области БПЛА атаковали промышленное предприятие. Позже стало известно, что возле станции Дедилово удар пришелся по резервуарам с топливом Росрезерва (Федеральное агентство РФ по государственным резерва).

Перед этим очевидцы утверждали, что атакованы были склады.

Внимание, на видео есть ненормативная лексика!

Атаку подтвердил губернатор Тульской области. По его словам, по дронам якобы работалы силы ПВО, однако "произошло возгорание емкости ГСМ на одном из предприятий региона".

"Работают пожарные расчеты. По предварительной информации пострадавших нет. Режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется. Прошу сохранять спокойствие. Ситуация находится под контролем", – написал представитель оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 17 января из-за атаки дронов по нефтебазе в Калужской области РФ произошел мощный пожар. БПЛА атаковали объект в городе Людиново.

В ночь на 16 января украинские Силы обороны нанесли очередной удар по инфраструктуре, обеспечивающей российскую армию. В этот раз целью стала нефтебаза "Лискинская" в Воронежской области.

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