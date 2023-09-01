Большинство россиян убеждены, что их страна движется в правильном направлении, а уровень симпатий к Сталину побил рекорд: озвучены цифры

Больше половины жителей Российской Федерации (62%) считают, что их страна "движется в правильном направлении". При этом 54% опрошенных согласны с заявлением, что Иосиф Сталин "был великим вождем".

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Соответствующие результаты показало исследование российского "Левада-Центра" (он признан Москвой "иноагентом"). Опрос об оценке общей ситуации в РФ был проведен с 24 по 30 августа. Опрос об отношении россиян к Сталину – с 20 по 26 июля 2023 года.

Социологи заявили, что доля респондентов, полагающих, что дела в Российской Федерации идут в правильном направлении, немного снизилась. В новом опросе такого мнения придерживались 62% респондентов, а в июле таких было 66%.

Доля придерживающихся мнения, что страна движется по неверному пути, осталась практически неизменной (24% против 23% в июле), как и количество затруднившихся с ответом на вопрос (13% против 12% в июле).

Около половины опрошенных относятся к Сталину с уважением, примерно четверть – безразличны по отношению к нему. Более половины респондентов согласны с суждением, что он "был великим вождем".

Если в мае 2023 года 44% россиян относились к Сталину "с уважением", то новый опрос показал, что таких уже 47%. У 23% отношение безразличное (в мае 2021 – 27%), еще 16% относятся с симпатией либо восхищением (в мае 2021 – 15%). 8% испытывают негативные эмоции (в мае 2021 – 11%).

Доля тех, кто так или иначе согласен с тем, что Сталин – "великий вождь", с 2021 года также практически не изменилась: так считают 54% опрошенных (в мае 2021 – 56%). Доля тех, кто не согласен с этим суждением, составила 12% (в мае 2021 – 14%).

Как писал OBOZREVATEL, путинский режим стал еще сильнее закручивать гайки, причем внутренний террор вышел на новый уровень. Полным ходом идет преследование россиян, выступивших против войны с Украиной, но случился и новый поворот: в РФ взялись уже и за тех, кто всячески помогает оккупантам. Речь идет о тех пропагандистах, которые посмели рассказать о том, что творится во "второй армии мира".

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