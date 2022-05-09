Больше не на чем летать? Украинцы отреагировали на отмену воздушной части парада в Москве

Власти страны-агрессора Российской Федерации внезапно отменили воздушную часть парада в Москве ко Дню победы 9 мая. Такое решение было принято якобы в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Но пользователи социальных сетей предположили, что оккупантам просто не на чем летать. Соответствующие комментарии они писали в Twitter и Telegram.

Так, спикер Кремля Дмитрий Песков сказал российскому пропагандистскому изданию "РИА Новости": "Воздушная часть парада в Москве из-за погоды отменена".

При этом ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в параде на Красной площади Москвы будут задействованы 77 летательных аппаратов.

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В понедельник воздушную часть парада отменили также в Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре. Причина отмены та же самая - якобы тоже погодные условия.

Большинство пользователей соцсетей поставили под сомнение причины такого решения, поскольку ранее для торжественного "победоносия" в Москве даже разгоняли тучи.

Многие предположили, что самолетов у страны-агрессора просто не осталось, так как рашисты несут значительные потери на войне в Украине.

Отметим, что армия РФ с начала войны против Украины потеряла более 25,6 тыс. солдат и офицеров, 150 из которых – только за последние сутки. Также ВСУ уничтожили 199 самолетов и 158 вертолетов.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт Олег Жданов заявил, что воздушная часть военного парада в Москве в честь Дня Победы была отменена по политическим, а не погодным причинам. Под давлением Запада глава страны-агрессора Владимир Путин принял решение не демонстрировать "самолет судного дня" – командный борт Ил-80, предназначенный для эвакуации руководства страны в случае ядерной войны.