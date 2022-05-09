Россия в войне против Украины потеряла 25,6 тыс. человек: уничтожены 1145 танков и 199 самолетов

Армия РФ с начала войны против Украины потеряла более 25,6 тысячи солдат и офицеров, 150 из которых – только за последние сутки. Также ряды вражеских вооруженных сил "пополнились" еще 15 уничтоженными танками, 23 ББМ и двумя вертолетами.

Украинские защитники продолжают ликвидировать врага на земле и в небе, превращая его технику в обгоревший металлолом. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Отмечается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки зафиксированы на Авдеевском направлении. Данные еще уточняются.

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