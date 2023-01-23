Более 50% россиян заявили о снижении благосостояния в 2022 году – опрос

В 2022 году 53% россиян заявили, что почувствовали падение благосостояния. А еще 59% заявили, что в ближайшие полгода будут сильно беспокоиться о своих доходах. Они уже напряжены ростом цен, инфляцией, общей экономической ситуацией в стране и падением дохода семьи в целом.

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Об этом говорится в исследовании консалтинговой компании "Яков и партнеры". Ее эксперты совместно с исследовательским холдингом "Ромир" провели социологический опрос о настроениях и изменении привычек жителей страны-агрессора в контексте турбулентности 2022 года, сообщает РБК.

При оценке благосостояния учитывалась долгосрочная стабильность, сбережения, эмоциональное и физическое состояние, досуг, забота о себе, возможности профессионального роста и прочее.

Наибольшее количество респондентов – 53% заявили об ослаблении ощущения своего благосостояния в вопросе долгосрочной стабильности.

Кроме того, 46% граждан государства-террориста отметили ухудшение ситуации со сбережениями и накоплениями, а также с физическим и эмоциональным здоровьем.

О снижении качества досуга и отдыха заявили еще 42% россиян.

При этом 78% считают, что возвращение к нормальной жизни без санкций и мировой ненависти, которые повлияли на их жизнь, может занять от года до нескольких лет.

"За последний год респонденты снизили расходы на предметы роскоши (9%), путешествия за границу (9%) и по стране (4%), развлечения (8%), питание вне дома (6%), электронику (3%) и технику (2%). При этом они увеличили расходы на ЖКХ (55%), лекарственные препараты (38%), питание дома (35%), связь и интернет (28%), бытовую химию (28%) и медицинские услуги (22%)", – сказано в сообщении.

Также ожидается, что 60% россиян вскоре забудут о дорогих покупках и услугах, для 42% станет недоступным отдых, а 42% практически не смогут купить одежду.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала полномасштабной войны и до конца 2022 года только прямые бюджетные расходы на ВСУ составили более 1 трлн грн. Это 45% всех расходов общего фонда госбюджета за этот период.

Также OBOZREVATEL писал, что начиная с октября, Россия ежемесячно изымает из Фонда национального благосостояния 4-5 млрд долларов для пополнения своего бюджета. Причина – вызванный санкциями финансовый стресс экономики страны.

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