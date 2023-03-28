"Бог с нами": на российском ТВ разрекламировали службу в ЧВК "Вагнер" и заявили о "рассвете" России. Видео

В России на Ростовском телевидении рекламируют службу по контракту в Южном военном округе и агитируют наниматься в ЧВК "Вагнер". Понятно, что и контрактники ВС РФ, и наемники "Вагнера" в итоге окажутся на войне в Украине.

Видео дня

Видео с рекламой на ростовском ТВ обнародовал Telegram-канал "Сирена". В кадре мужчин призывного возраста агитируют "мужской работой", "дружным коллективом", "рассветом России" и Богом, который якобы с россиянами (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Утром 28 марта телеканал "ДОН 24" прорекламировал службу по контракту в регулярной российской армии и в ППК "Вагнер", – говорится в сообщении.

В первом ролике закадровый голос говорит, что в России "наступает рассвет", "русский дух непобедим" и "Бог с нами".

Во втором ролике владелец ЧВК Евгений Пригожин выступает с примитивной речью, которой можно сагитировать разве что выпускника школы: "Парни, записывайтесь в ЧВК "Вагнер". У нас дружный коллектив. Здесь вы научитесь мужской работе".

Также "Сирена" пишет, что 23 марта такую же рекламу ЧВК "Вагнер" показывали на новосибирском телеканале "НСК 49", а еще раньше Пригожин пытался разместить рекламу на "Нашем радио", но радиостанция отказалась.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в сети появилось видео, как владелец российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин вербует осужденных в одной из российских тюрем на войну в Украине. Он предупредил зэков о тяжелых условиях на фронте, но пообещал им помилование через полгода.

Позже стало известно, что Пригожин завербовал до 10 тыс. заключенных на войну в Украине. На фронт для совершения новых преступлений из российских колоний отправились не только насильники и убийцы, но даже маньяк-каннибал.

Информация о вербовке зэков вызвала волну недовольства среди россиян, на что Пригожин ответил: "Или ЧВК и зэки, или ваши дети – решайте сами".

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