Били двумя ракетами: в России заявили о новой атаке на Новочеркасскую ГРЭС

В России заявили о новой атаке на Новочеркасскую ГРЭС в Ростовской области. Возле объекта 25 марта были найдены обломки двух ракет.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило российское издание ASTRA. За день до этого россияне жаловались на дроновую атаку на Новочеркасскую ГРЭС, вследствие которой отключились два блока, третий получил повреждения.

"Новочеркасскую ГРЭС вновь пытались атаковать. На этот раз — двумя ракетами. По данным источников ASTRA, 25 марта обломки двух баллистических ракет, сбитых системой ПВО, были найдены в 500 метрах от Новочеркасской ГРЭС. Повреждений и пострадавших нет", – отмечено в сообщении.

Напомним, в ночь на 25 марта в Ростовской области РФ горела большая электростанция. Пожару на Новочеркасской ГРЭС предшествовали мощные взрывы: в России пожаловались на атаку дронов.

По объекту якобы летели сразу 11 БпЛА. Сколько из них достигли цели, росСМИ не уточняли. Однако впоследствии стало известно об отключении двух энергоблоков и повреждении одного энергоблока, который не эксплуатировался.