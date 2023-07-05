Билеты купить было невозможно: в РФ случился серьезный сбой Российской железной дороги из-за ИТ Army Украины

В России 5 июля произошел масштабный сбой в работе онлайн-сервисов Российской железной дороги. Из-за атаки украинских хакеров в РФ в течение нескольких часов невозможно было приобрести билеты на поезд через веб-сайт и мобильное приложение "РЖД".

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Ответственность за кибератаку взяла на себя IT Army Украины. Сообщения о сбоях в работе онлайн-сервисов "РЖД" появились на ряде российских сайтов.

5 июля 2023 года хакеры IT Army Украины осуществили кибератаку на онлайн-сервисы Российской железной дороги, практически полностью заблокировав россиянам возможность приобрести билеты на поезда через веб-сайт или мобильную программу РЖД.

Сбой был настолько масштабным, что трудности с приобретением билетов ожидали граждан страны-агрессора местами и при попытках купить их в офлайн-кассах.

"Слышите? Что-то поезда на российских болотах больше не гудят. Билет теперь купить как? Никак, потому что офлайн-кассы похоже тоже впали в ступор. Государство-террорист без остановок направляется к станции "Хаос"!" – иронически прокомментировали билетный "коллапс" в России в IT Army Украины.

О сбое массово сообщали российские СМИ. Они писали, что при попытке авторизироваться в личных кабинетах на сайте или в мобильном приложении "РЖД" россияне получали уведомление "Произошла ошибка" и "Сервер не отвечает".

Частично возобновить работу онлайн-сервисов в "РЖД" смогли только к вечеру.

"Работа нашего сайта и мобильного приложения возобновлена, несмотря на массированные атаки. В этой связи, а также повышенной нагрузкой на информационные ресурсы компании, еще могут наблюдаться отдельные трудности", – процитировали заявление пресс-службы "РЖД" пропагандисты ТАСС в 17:32.

Напомним, ранее стало известно, что в России связанные с ЧВК "Вагнер" хакеры остановили работу провайдера, обслуживающего нефтяные месторождения и воинские части. Атаку они провели после однодневного вооруженного мятежа владельца ЧВК Евгения Пригожина, пообещав, что она будет не последним сюрпризом для российских властей.

Также сообщалось, что украинские хакеры взломали почту полковника ВС РФ, причастного к ударам по Украине. Оккупант кроме военных преступлений в Украине отметился написанием доносов и "засветился" в уголовном деле.