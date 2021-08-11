До сих пор ни одна из российских вакцин не получила одобрение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Европейского агентства лекарственных средств (EMA). И неизвестно, когда получат, ведь 4 августа стало известно, что производитель первой зарегистрированной вакцины до сих пор не предоставил EMA достаточно данных о безопасности препарата для его одобрения в ЕС. "Вокруг „Спутника“ стало очень тихо. Заявление в ЕМА есть уже давно. Но до сих пор производителю не удалось предоставить достаточно достоверных данных для доказательства безопасности. Это вызывает вопросы", — рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью изданию RDN.

Несмотря на это, в России принялись активно обсуждать идею вакцинации подростков. Министерство науки и высшего образования рекомендовало перевести на удаленку непривитых студентов. Чиновники разработали рекомендации, в которых сказано, что каждый регион федерации (Москва по привычке сняла с себя ответственность за непопулярные в народе решения) с учётом эпидемической ситуации должен "принимать решения об организации образовательной деятельности с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий для обучающихся всех форм обучения, не привившихся от коронавирусной инфекции или имеющих противопоказания к вакцинации". Министерство также рекомендовало не заселять в общежития невакцинированных студентов.

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Фактически тем самым была объявлена добровольно-принудительная вакцинация в образовательной сфере, так как непривитые студенты не смогут заселяться в общежития и полноценно участвовать в образовательном процессе. Это при том, что первая попытка внедрить вакцинацию подростков в РФ провалилась. 14 июля уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова заявила, что "в России пока нет зарегистрированной вакцины для детей и подростков". 19 июля исследовательский центр портала Superjob.ru опубликовал итоги соцопроса, согласно которому вакцинировать своих детей однозначно готовы 12% отцов и только 3% матерей. В сумме 8% россиян заявили, что готовы сделать прививку своему ребёнку, 23% — скорее да, 32% — скорее нет, 37% — однозначно нет. Свою точку зрения родители "аргументируют в основном недостаточной изученностью вакцины".

К слову, третий этап клинических исследований вакцины "Спутник V" планируется завершить не ранее конца 2022 года. Об этом ещё в сентябре 2020 года сообщил ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения России. По информации информационного агентства, "целью пострегистрационных клинических исследований является оценка эффективности, иммуногенности и безопасности" вакцины.

А тем временем, 10 августа, стало известно, что Facebook удалил 65 российских аккаунтов из своей соцсети и 243 из Instagram. "Мы связали эти аккаунты с Fazze — подконтрольной компанией зарегистрированной в Великобритании маркетинговой фирмы, чьи операции совершались в основном из России. Fazze удалена с наших платформ", — сказано в пресс-релизе корпорации. Как пишет Reuters, "в ноябре и декабре 2020 года сеть размещала мемы и комментарии на своих платформах, в которых утверждалось, что вакцина AstraZeneca превратит людей в шимпанзе, часто с использованием сцен из фильма 1968 года „Планета обезьян“", а "в мае 2021 года, после пяти месяцев бездействия, сеть затем начала подвергать сомнению безопасность вакцины Pfizer". По данным корпорации, эти "две фазы деятельности совпали с периодами, когда, по сообщениям, несколько правительств обсуждали экстренные разрешения на вакцины".

Это лишь один из примеров того, как Москва использует современные технологии для достижения своих целей. Однако, пытаясь дискредитировать западные вакцины, чтобы продвинуть собственные на мировом рынке, в России достигли обратного эффекта. Российским вакцинам по-прежнему не доверяют за границей, но и на родине ими не спешат воспользоваться.

Например, 17 июля исследовательский центр портала Superjob.ru опубликовал итоги соцопроса, посвящённого (не)доверию российским вакцинам. Оказалось, только 22% россиян считают "Спутник V" эффективным, 23% — безопасным. Остальным препаратам россияне доверяют ещё меньше: только 3% считают "ЭпиВакКорону" (Aurora-CoV) эффективной, 4% — безопасной; 5% россиян назвали эффективным "КовиВак", 7% — безопасным; "Спутник Лайт" набрал всего по 1%.

Спустя несколько дней, 21 июля, исследовательский центр опубликовал итоги ещё одного соцопроса, посвящённого вакцинации в России. Оказалось, только 28% россиян одобряют идею обязательной вакцинации, 55% — не одобряют, 17% — затруднились ответить. Лишь 23% россиян заявили, что планируют сделать прививку в любом случае, 26% — сделают только, если это станет обязательным условием для работы, 31% — не будут вакцинироваться в любом случае, 20% — затруднились с ответом.

Масла в огонь подливают тревожные новости, которые появляются, несмотря на информационную блокаду. К примеру, 7 августа депутат Московской городской думы Екатерина Енгалычева сообщила о смерти завкафедрой финансового права юридического факультета МГУ Марины Ивлиевой. "Она поверила в научный прогресс, вакцинировалась Спутником и другим советовала, веря в то, что вакцина защитит от тяжёлого течения болезни, ну или хотя бы смерти. А спустя около 5-ти месяцев заболела ковидом, несмотря на то, что продолжала беречь себя, всегда надевая респиратор. Ну а дальше реанимация, ИВЛ, смерть. Молодая, жизнерадостная женщина, которой бы ещё жить, да жить, но жизнь оборвалась", — написала она в своём Telegram-канале.

Ранее, 5 августа, в российских медиа появилась новость о том, что под Волгоградом умерла привитая "ЭпиВакКороной" заведующая отделением Михайловской ЦРБ Наталия Стаханова. "В июле она отпрашивалась с работы с температурой, — рассказал журналистам главврач ЦРБ Андрей Калмыков. — 27 июля пришёл тест — Наталия Александровна была ковид-положительной. Мы спасали её всем коллективом, совместно с волгоградскими коллегами. Но ей становилось хуже, нарастала дыхательная недостаточность, вскоре мы перевели доктора нашего на ИВЛ. Но все наши усилия оказались тщетны. Болезнь оказалась сильнее нас всех".

Ещё раньше, в посёлке Холуй Ивановской области скончался 24-летний сотрудник МВД Михаил Харчев. Как пишет местный информационный портал "Ивановские новости", "его мама Инга рассказала, что сына заставили сделать прививку на работе", "плохо Михаилу стало после второго компонента вакцины", а "2 августа он скончался". На днях стало известно о давлении и угрозах в адрес её семьи. После трагедии местные власти заявили, что погибший на вторую прививку не явился. Только после того, как история стала резонансной и появился сертификат о вакцинации, им ничего не оставалось, как признать собственную ошибку.

Но, пожалуй, самой страшной стала история семьи Колесниковых с хутора Ленина под Краснодаром. "За десять дней шестиклассница Арина Колесникова лишилась всех ближайших родственников, включая мать и отца. Папа Миша, бабушка Рита, мама Ляля умерли 16, 23, и, соответственно, 26 июля сего года. После... вакцинации", — 31 июля сообщило издание "Московский Комсомолец". Как пишут журналисты, "у всех был медотвод по сахарному диабету", однако "Лялечке должны были сделать какую-то плановую операцию, связанную с почками, но в диализном центре ей вроде как сказали, что без прививки делать ничего не станут", "и раз уж так сложилось, они все вместе заодно решили уколоться".

Согласно соцопросу Аналитического центра Юрия Левады ("Левада-Центр"), опубликованному 9 августа, 15% из россиян, привившихся от коронавируса, столкнулись с принуждением к вакцинации. Большинство респондентов (79%) не консультировались с врачами по поводу прививки от коронавируса, им не рассказывали о противопоказаниях вакцины и побочных эффектах. Нет сомнений, что подобным безответственным образом будет происходить и вакцинация подростков — будущего страны.

Ответ на вопрос, "для чего это нужно", лежит на поверхности. Ещё в 2020 году число детей и подростков в РФ достигло максимума за последние 10 лет — 22,4% населения. С учётом того, что вакцины двухкомпонентные, а также анонсированной ревакцинации, производители неплохо заработают на производстве миллионов доз для подростков.

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