Как и все радуюсь созерцанию картинок из "ни в чем не виноватого Белгорода", эмпатия где-то ушла, потому что пока созерцание вызывает только удовольствие. Но это такое. Вот, знаете, я чего-то такого и ждала в эти дни. Я имею в виду что-то интересное, что случится в самой России.

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Поясню свою думку. Мобілізація на росії йде не весело. Кремль вже збільшив мобілізаційний вік, щоб позбирати гоп-стоп пацанів, які ще мріють про життя, як у серіалі. Зростають ціни на комунальні послуги, світло, газ й це у країні-бензоколонці. Падають літаки, ще без масових жертв, але це вже скоро, ремонтувати нічим. Ціни, дефіцит, відсутність вакцин та ліків. Найкраща у світі вакцина “от всего" "Спутнік" призвела до зростання смертності не тільки від "ковід", а й від самої вакцини.

Росія має системну, прогнозовану та страшну кризу. Все більше й більше росіян її відчувають. Єдиний мінус, навіть при погіршенні економічного та соціального стану у таких умовах росія може витримати ще 5 років. Бо росіяни просто звикли жити у кам’яному віці, економити, голодувати, жити без води, світла.

Коли криза торкне вже багатих росіян, тоді заговорять про "что-то пошло не так". А поки криза давитиме бідний та середній клас, хоча вже є пронози, що середній клас на росії зник, є багаті та бідні й зовсім бідні. То вона не викличе серед людей невдоволення. Звичка велика сила.

Багато хто з українців не вірить в кризу на росії, а я завжди попереджаю, що це не зупинить війну та росіян . Але лупати таку скелю, як росія, світ має саме так. Кожен день нам будуть допомагати більшість країн світу, які вже зрозуміли небезпеку й для себе. Кожен день росія буде втрачати позиції в економіці, допомозі, підтримці. Насправді, ситуація у 90-ті на росії була б більш катастрофічною, як би не "ножки буша", тобто міжнародна гуманітарна допомога, а вона наразі росії не прийде.

Показовим стало ось що. На росії воєнкори бються у екстазі "асвабадили Марьинку". Росіяни вперше за ці 2 роки питають "что это нам дало, что даст, зачем это и где это". Але, чим гірше у росії ситуація, тим сильніше на неї буде реагувати суспільство. Побєдізм росіян закінчується біля пустого холодильника.

А ще війна зрештою прийде на територію росії. Бо, це й банди, у які збирають їх військові, ветерани, це й психологічний стан тих, хто повернувся з війни й нікому не потрібен, й не розуміє для чого ця війна, якщо у країні повний кирдик. А ще це міжнаціональні війни, релігійні війни, бо ж російський шовінізм нікуди не подівся.

А ще, ми прийдемо за кожним. Бо ж, нагадаю росіянам, що війна, це гра в яку грають у двох, й немає нічого дивного у тому, що сторона на яку напали, відповідає військовою агресією стороні, яка напала, бо от українці це пам’ятають, а росіяни ніяк не второпають.

Але наразі Україні немає сенсу обстрілювати занедбане російське болото під назвою Бєлгород. Бо все ж таки, ми маємо економити дрони та ракети. Тому тільки у ціль. Тільки по воєнним заводам та воєнним цілям. Таке болото, як Бєлгород й так все життя виглядає, наче його бомбили чи забули відновити після Другої світової.

Тому мене не покидають сумніви щодо того, що відбувалося у Бєлгороді. Все більше я думаю про те, що теракт у Бєлгороді організував путін.

Ну, звісно, прийде час й полетять ракети нашої помсти на російські голови. Ракети, а не отой феєрверк, який влаштував поціновувач "рязанського цукру". Та й полетять вони виключно по воєнним заводам, військовим частинам, кораблям та військовим об’єктам, а не по машинам цивільних. Це прерогатива росіян стріляти по пологовим будинкам. Ми б’ємо ворога точно, болісно, красиво.

Але відчуваю, що знову треба нагадувати, бо ж, українці це пам’ятають, а росіяни чомусь ні: "рязанський цукор" — інтернет-мем, що виник після вибухів житлових будинків у росії 4-16 вересня 1999 року, здійснених фсб, щоб залякати росіян та привести до влади путіна, який обіцяв захистити росіян та "мочить в сортире" усіх "терористів".

Згадали? Ото й добре. Бо ж "Бєлгородський котел" це одна й та саме режисура та виконавці.

Як вже згадали за "рязанський цукор", то згадайте й про причини тих терактів на росії. Вибухи житлових будинків – серія терористичних актів у російських містах (Буйнакську, Москві та Волгодонську) які відбулися 4-16 вересня 1999 року не тільки зцементували позиції путіна, допомігши йому стати президентом російської федерації, а (разом із вторгненням чеченців до Дагестану) дали серйозні аргументи для початку другої війни з Чечнею.

Декілька багатоповерхових житлових будинків було підірвано за допомогою закладеної в підвали вибухівки, яку співробітники фсб росії назвали "рязанський цукор". Внаслідок тих терактів загинули 307 людей, понад 1700 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості або постраждали тією чи іншою мірою. Нагадаю ще одне росіянам, в цих терактах росіяни вбили росіян. Так, саме так, громадяни росії заклали вибухівку громадянам росії й громадяни росії натиснули кнопку, щоб вбити громадян росії.

Бо, як й у радянські часи громадяни срср вбивали громадян срср, так й по наказу громадянина росії путіна, громадяни росії вбили громадян рф. Громадяни росії вбили громадян росії, щоб продовжувати вбивати. Росіяни не можуть жити по іншому, саме тому, що вони морально-психологічно та й фізично є андрофагами, людьми які поїдають людей. Не важливо, це суп чи рагу, як люблять робити це у Пітері чи по деревням росії, чи ось, просто вбивство заради вбивства, влади, грошей чи задоволення своєї диявольської потреби у насильстві.

То от скажіть мені, будь ласочка, чому у 1999 році росіяни заради того, щоб збільшити довіру до путіна могли підірвати своїх громадян у своїх містах, а у 2023 році обстріляти Бєлгород не могли? Ото ж, а я про що. Ось чому в мене зростає підозра, що як у 1999 році, так ось зараз 30 грудня 2023 року громадяни росії вбили громадян росії.

Чому? Бо те, що зробила росія 29 грудня, коли нанесла масований удар по мирним містам України мало стало інформаційним приводом для усього світу знову сказати, що росія зло.

"Трагедія" у Бєлгороді має цілі відволікти людей від трагедії в Україні, тобто "затьмить" подію. Перебити інформацію більшою інформацією. Ось дивіться, одразу росія звернулася в ООН, заволала "памагітє", підключила до інформаційної істерії своїх міжнародним лобістів. Тому я зрештою вважаю, що це "рязанський цукор – 2".

Але, знаєте, як би там не було, то все одно гарно. Що може зігріти нас зараз, як не багато мертвих росіян (дивлюся у вікно, емпатія ще не прийшла з прогулянки).

Цікаво зреагували самі росіяни на "обстріл" Бєлгорода. Так губернатор Бєлгородської області заявив (цитую мовою оригіналу, щоб не звинуватили у "вирваному контексті"): "В Белгороде громко – работают Вооруженные силы российской федерации на ту сторону, — сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков".

На яку сторону працюють ЗС росії, поки не зрозуміло. Можливо навіть на рептілоїдів. Знаєте, я ось вірю в цю "теорію змови", бо цинічніше за росіян я ще не бачила нікого.

Знову пряма мова цитую без перекладу: "Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал ситуацию с сегодняшним обстрелом Белгорода: "Бесчеловечно наносить удары по мирному городу, мирным жителям. Особенно цинично делать это накануне праздника. Жители Ростовской области разделяют с белгородцами боль от случившейся сегодня трагедии, скорбят по погибшим и желают скорейшего выздоровления пострадавшим".

Та ви шо? Дійсно? Ось тут треба видихнути, бо ж група ІС зрештою інформаційний взірець, тому не хочу наганяй від редактора за те, що дві години правив мою обсценну лексику.

Але, спостерігаючи за ситуацією у Бєлгороді, я виявила дуже цікаву річ. Що б не робив путін чи робив, він потрапляє у "котел". Так же на росії люблять називати кризові стани на фронті.

Якщо це стара путінсько-фсбшна гра у "рязанський цукор", це підірве довіру росіян до влади. Бо сучасний світ, це не 90-ті без телефонів. Он у 2014-му гуковчани "спалили" росію, коли виклали відео, як з Гуково Ростовської області ГРАДи обстрілювали наше місто Свердловськ, Луганської, а росія горлала "это не мы". То зрештою хтось викладе відео як летіли ракети. Зрештою є супутникові данні.

Якщо це українські дрони чи снаряди, знову ж, це підриває довіру росіян до влади та військових, бо постає питання "где же самое лучшее в мире ПВО". Постане питання, а чи захищена росія та росіяни.

Звісно будуть волати "а нас то за что", але згодом знайдуть відповідь й на це питання. А ось тоді соціальна криза на росії з економічної переросте в озброєну.

Ситуація в Бєлгороді, це дійсно цікава "рогатина", западня в яку потрапив путін, тому я назву її красиво, як люблять росіяни – "Бєлгородський котел".

Бо ж як би там не було, а коли на пательні карми шкварчать мскльскі сраки, це гріє душу. Але, очікую, що у найближчий час міста росії накриє серія "терактів". Бо російське фсб таке прогнозоване й криворуке, що більше нічого не зможе зробити, тільки як вбити росіян.

На росії по "просьбам трудящихся" відкрили новий телевізійний канал – марафон, де будуть наріду "вишати лапшу на вуха" тобто цілодобово розповідати про "сво". Телевізійний канал назвали кармічно та по-касандрівські пророче "Вышка". "Вишка" – на тюремному жаргоні, якій обожнюють на росії, означає "найвища міра покарання".

На цій позитивній ноті, З новим роком, Україно! Хай горить й палає техніка ворожа, бо Україна все одно переможе. Ну, а те, що Все буде Україна, бо Все буде Перемога, ви знаєте ще з 2014-го року, коли я вперше це написала у своєму акаунті на ФБуці. Й так воно буде!