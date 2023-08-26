'Байден в заложниках в Украине!' Медведев выдал новое бессмысленное заявление. Видео

Опальный глава Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев скептически оценил интеллектуальные способности президента США Джо Байдена. Он убежден, что американский лидер в результате своей многолетней внешней политики погрузился в "украинский расклад" и фактически стал заложником Киева.

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Очередную "блистательную мысль" кремлевский политик выдал в интервью пропагандистскому каналу. Медведев с ностальгией вспоминает времена, в которые Америкой правил Барак Обама (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"С точки зрения некого прагматизма, то его у Барака было в разы больше, чем у Байдена. Это связано, скажем прямо, с интеллектуальными способностями, которые у Обамы выше. А второе, это глубочайшее погружение Байдена в украинский расклад. Это можно считать просто позором для такой большой, даже великой страны, как Соединенные Штаты", – рассуждает путинский чиновник.

Медведев пустился в воспоминания, когда Джо Байден во времена своего вице-президентства якобы все время давал украинской власти "дурацкие инструкции". А также отправил в Украину своего сына Хантера, чтобы тот "заработал там денег".

"Поэтому Джо Байден вовлечен в Украину ментально, политически и экономически. И это, помимо, как я сказал, интеллектуальных способностей, привело к тому, что он стал фактически заложником. И это довольно трагически, как для США, так и для Украины", – с умным лицом плетет опальный россиянин.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Медведев пригрозил аннексией грузинских Южной Осетии и Абхазии в случае, "если Запад не успокоится". Он также снова обвинил Украину в якобы обстреле своих же городов, заявив, что "украинские провокации, включая обстрелы городов и мостов, не имеют эффекта". Правда, не уточнил, в чем.

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