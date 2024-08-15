Наступление ВСУ на территории Курской области нанесло мощный удар по имиджу пещеры. Если период 2,5 лет "трехдневного взятия Киева" показал, что великая армия рашистов – дутый миф, то неделя прорыва ВСУ в Курской области предъявила миру полудохлого монстра: деморализованного и дезориентированного. Система впала в ступор. Никто такого не ожидал. Год назад нарушил болотное спокойствие кладбищенский плейбой Пригожин, но до Москвы так и не дошел, а позже и вовсе дембельнулся с высоты 8 км.

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А после него болото булькнуло, да и покрылось ряской повседневности. Путин требовал прорывов, Медведев закатывал пьяные истерики, генералы прислушивались к шороху в обыскиваемых соседних кабинетах, чиновники готовили доклады, плебс буднично прожаривался – спецоперация шла своим чередом. И только шкворчание второсортного мяса доносилось с кремлевской кухни. Идиллию нарушили ВСУ, которым удалось нанести такой удар, от которого у системы сбилось дыхание, а натянутый на пенек плешивец чуть не порвался. Западные союзники Украины впервые за долгое время почувствовали, что не зря инвестируют в ВСУ, а страны третьего мира удивленно распахнули глаза: "Так вот ты какая, непобедимая и могучая Russia?" Сенатор-республиканец Линдси Грэм, прибывший накануне в Украину, был щедр на эпитеты: "Смело, великолепно, прекрасно! Продолжайте в том же духе! Путин первый начал — так надерите ему задницу. Главное, что хочу сказать администрации Байдена: я ценю вашу помощь, дайте этим людям воевать. Дайте им оружие, которое им нужно, чтобы выиграть эту войну, в которой им никак нельзя проиграть". Сенатор-демократ Ричард Блюменталь поддержал оптимизм коллеги: "Прорыв на фронте в Курской области — это исторический прорыв. Это тектонический прорыв. Прекрасные новости, большие новости, сулящие новые потенциальные прорывы". Теперь речь идет о том, чтобы пригласить западных летчиков-ветеранов повоевать на F-16, предоставленных союзниками, пока украинцы осваивают эти машины. Наступление ВСУ дало повод заговорить о грядущем переломе в войне, которую надо заканчивать.

Понятно, что с Путиным никто за стол переговоров не сядет. Один только Трамп, которого Байден оставил на растерзание энергичной Харрис, в интервью Маску бредит о том, что было бы неплохо "поладить с Путиным". Но любая договоренность с плешивым не стоит той бумаги, на которой написана. И в Украине это знают лучше, чем где бы то ни было. Так что пещерной системе придется решать сложный кадровый вопрос и менять намоленного засранца на кого-то нового. И это проблема. Дело в том, что все 25 лет нахождения у власти Путин занимался, в основном, тем, что зачищал личностное поле. Он выкорчевал все яркие личности, которые могли представлять для него малейшую опасность. Были умерщвлены все, кто реально, а не имитационно, был способен выставить свою кандидатуру. К примеру, харизматичный Святослав Федоров или солдафонистый, но яркий генерал Лебедь. Путин даже юмориста Михаила Евдокимова не пощадил, заподозрив в нем политическую фигуру, набирающую популярность на Алтае и способную однажды наползти на Кремль. Он просто устроил ему автокатастрофу. О показательном убийстве Немцова у стен Кремля и говорить нечего: к тому моменту Путин уже не стеснялся – восседал на горе трупов и благочестиво рассуждал об открывающихся блестящих горизонтах. А вся плешивая рать присягала и крестилась, уже экстатически позигивая. За 25 лет абсолютной власти система ельцинской сборки превратилась в Рашистскую Денегерацию, а перебродивший большевизм прорвался красно-коричневым потоком в европейскую прихожую. Теперь все это подтирает Украина, вставшая на пути полусгнившей империи. Нынешняя Россия представляет собой покосившийся фасад здания, сожранного термитами изнутри. Стоило ВСУ ткнуть пальцем в Курскую область – и все тотчас посыпалось. С тем же успехом можно тыкать до самой Москвы, где вообще никто не хочет подыхать.

В марте система дала Путину карт-бланш: "Довоевывай, отец плешивый! Мы в тебя верим!" Но воевать было уже нечем и некем. Мясо тухлое, пушки гнилые. Оставалось только арестовывать генералов и требовать от них же новых побед – в то время, как теневой саботаж уже набирал обороты. Бизнес, несущий безумные потери, стал прикидывать: сколько денег дать лампасам, чтобы те устроили мятеж и свернули этот самоубийственный проект? Но система уперлась в главный вопрос: кого поставить вместо Путина? Ведь куда ни глянь – никого нет! Дюмин – комитетчик, Белоусов – клоун-счетовод, не Медведева же бухого ставить! И потом, все замазаны, от всех смердит, по каждому плачет гаагская скамейка. И это – действительно, проблема практически не решаемая – учитывая то, что окно возможностей сужается с каждым днем. Да и Путин тоже не сидит сложа лапы. Он готовит какой-то удар возмездия, приказывает схематозно зажигать на захваченной Запорожской АЭС и намекать на аварию на Курской атомной станции, которая построена по образу и подобию Чернобыльской. Конечно, если он прикажет ее заминировать – генералы выполнят этот приказ. А вот взрывать, скорее всего, откажутся, потому что система понимает: игры с ядеркой в любом их проявлении приведут к краху системы. Ее просто расколошматят извне, в назидание другим. Поэтому никакой ядерной катастрофы система уже не допустит, а при малейшем поползновении Путла в сторону красной кнопки – прибьет его тапком, как моль. Но проблема "кого теперь вместо него" все равно останется. Потому что некого! В парадигме отрицательной селекции каждый следующий начальник гаже предыдущего: так работает система. Потому и доэволюционировались до подзаборного Путла, ибо сама криминальная сущность плебса требовала торжества сортирной мысли, как окончательной сатисфакции победившего гегемона.

Лукашенко уже предупреждает своих колхозников: пора привыкать к мысли, что "у вас скоро будет другой президент". И ведь не лукавит: черти иногда говорят правду, хотя и не всю. Его диктаторский путь, как и у плешивого, близок к финишу. Для него важно остаться в живых и не напортачить перед уходом. Вот Путин свалился в имперскую войну, и его финал будет плачевно-показательным. Лукашенко так не хочет: он еще надеется обмануть судьбу большинства диктаторов и, изящно вильнув жопой, уйти на покой, пока Запад будет разбираться с новыми первыми лицами переобувающейся помойки. До ноября времени мало. Байден решил не оставлять Камале Харрис это смердящее Путло с его войной и кровищей в Европе. Дедушка уберет за собой.