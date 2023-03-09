Аварийная посадка Ту-22М в Пулково и украинские диверсанты: Жданов озвучил свою версию

Аварийная посадка российского истребителя Ту-22М в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге не могла быть связана с диверсией украинских спецслужб. Военный борт был вынужден совершить посадку в ближайшем аэропорту из-за серьезных технических проблем.

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Озвучиваемая российскими пропагандистами версия о захвате борта украинцами фактически дискредитирует вооруженные силы страны-оккупанта России. Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Как мы можем захватить этот борт? Чтобы сделать это, надо проникнуть на аэродром его базирования. В Пулково была аварийная посадка. Это значит, что на борту была техническая неисправность", – подчеркнул он.

По словам эксперта, аварийная посадка не совершается в случае, если в самолете отказывают системы, которые непосредственно не влияют на летные качества. Но в данном случае речь наверняка шла о серьезной технической проблеме.

"Если была необходимость в аварийной посадке, это значит, что самолет не мог в нормальном режиме продолжать свой полет. Аварийная посадка осуществляется в ближайшем аэропорту, а ближайшим оказался международный пассажирский аэропорт Пулково", – заметил Жданов.

"Что касается версии пропагандистов, то здесь все понятно. Как еще объяснить россиянам, что у них уже самолеты в воздухе разваливаются от старости или от халатности технического персонала? Надо все свалить на Украину, сказать, что опять пришли украинские диверсанты", – добавил он.

Как писал OBOZREVATEL, российский истребитель Ту-22М совершил экстренную посадку в международном аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. По версии властей, это было связано с захватом борта спецслужбами Украины.