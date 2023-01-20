'Атака' Пригожина на людей из Кремля расшатывает ситуацию в России, все может закончиться госпереворотом, – политолог

"Атака" "повара" российского диктатора Евгения Пригожина на людей из Кремля расшатывает ситуацию в России. Это может привести к отмене выборов, что, вероятно, закончится госпереворотом.

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Такое заявление сделал политолог и экс-спичрайтер Владимира Путина Аббас Галлямов. Об этом сообщает Telegram-канал "Можем объяснить".

По его словам, в ситуации "угроз кувалдой" и обвинений в национальном предательстве в адрес высшей элиты России умеренные варианты и компромиссы вскоре не будут обсуждаться.

"Их попросту будут бояться озвучивать. Как следствие, каждое следующее решение будет самым радикальным из всех возможных", – отметил политолог, добавив, что заявления Пригожина только разбалансируют систему.

Галлямов считает, что в стране-агрессоре на данный момент все идет к тому, что выборы президента, которые должны состояться в 2024 году, отменят. В таком случае Путин для россиян быстро трансформируется из "народного лидера" в обычного диктатора.

Политолог прогнозирует, что ненависть к нему будет стремительно расти. Этому особенно поспособствуют экономические проблемы и затяжная кровавая война.

"Рейтинг Путина упадет до 5-7%. А это уже прямая угроза его режиму – предпосылка к перевороту", – подчеркнул он.

Кроме того, Галлямов добавил, что такая ситуация в мире, в том числе в России, уже происходила. Среди диктаторов, правивших с 1946 по 2008 год, две трети лишились власти в результате каких-либо неконституционных действий. Из них две трети были свергнуты с помощью собственных элит.

Напомним, Кремль продолжает отрицать утверждение основателя частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина о том, что только эти силы несут исключительную ответственность за "захват" Соледара в Донецкой области. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков даже косвенно обвинил его в умышленном обнародовании конфликта между минобороны и ЧВК в российском информационном пространстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, владелец российской ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что у его наемников, воюющих против Украины, "постоянно пытаются украсть победу". По его словам, заслуги боевиков пытаются принизить, для чего в росСМИ постоянно рассказывают о присутствии на фронте других российских оккупантов, но только не "вагнеровцев".

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